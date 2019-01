NORGESMESTER: Therese Johaug gjorde rent bord på Meråker. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Seiersmarsjen fortsetter for Therese Johaug: – Jeg var på hugget

MERÅKER/OSLO (VG) Therese Johaug (30) hadde få problemer med å ta sitt niende NM-gull torsdag. Hun var, som så mange ganger tidligere denne sesongen, suveren i skisporet.

Publisert: 31.01.19 12:05 Oppdatert: 31.01.19 12:24

Johaug gikk ut tredje sist, men var desidert først i mål på torsdagens 10 kilometer i klassisk stil. Ingen har klart å holde følge med henne på distanserenn tidligere denne sesongen, og ingen var i nærheten av å hamle opp med henne på Meråker.

– Det var et veldig godt renn. Jeg klarte å gå bra og avslappet på ski. Jeg var på hugget, og da funker det, sier en smilende Johaug til NRK.

Nærmest Johaug var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som tok sølvet bak Dalsbygda-ekspressen. Hun leverte et kanonløp, men var likevel så mye som ett minutt og ti sekunder bak Johaug.

Ingvild Flugstad Østberg var tredje best og tok bronsen, 1.11.6 bak Johaug. Heidi Weng fikk seg en opptur, men ble knepent slått av landslagsvenninne Flugstad Østberg, og endte på 4. plass.

– I flytsonen

Johaug er nå svært fornøyd med at hun valgte å droppe Tour de Ski, til tross for at hun hadde lyst til å gå.

– Jeg kjenner på både hodet og kropp at det var riktig av meg å bli hjemme, sier hun.

– Jeg kjenner at jeg er i form og at jeg er i flytsonen. Jeg går avslappet og teknisk bra på ski, og det tyder på at jeg har gjort ting rett, og jeg føler at jeg har tatt nye steg etter jul. Nå handler det om å prøve å bevare det jeg har nå. For man balanserer hele tiden på en knivsegg i det gamet her.

Johaug tok sitt første NM-gull siden 2016, da hun vant på Beitostølen. Dette var hennes niende NM-gull totalt – tolv år etter hennes første – også det på Meråker.

30-åringen, som torsdag sikret sin 22. NM-medalje totalt, har fremdeles til gode å bli noe annet enn nummer én i distanserenn siden comebacket.

Etter dagens maktdemonstrasjon i NM, kan man – igjen – slå fast at hun er i rute til VM i Seefeld.

– Jeg tror alle utenlandske konkurrenter skal være glade for at de ikke stilte opp her. Da hadde de fått et alvorlig skremmeskudd igjen, kommenterte NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

