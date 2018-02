Ankermann for evigheten!

Publisert: 21.02.18 20:42

LANGRENN 2018-02-21T19:42:39Z

PYEONGCHANG (VG) Det er alltid nok å diskutere når det gjelder langrenn. Da er det jo greit at én debatt kan legges bort i all overskuelig fremtid.

Spørsmål: Er det mulig å tenke seg en mer optimal ankermann enn Johannes Høsflot Klæbo?

Svar: Nei, nei og atter nei.

Nå skal ingen bli overrasket dersom den klyvende raketten kommer til å perfeksjonere det han holder på med enda mer i årene som kommer, for denne løperen kjenner visst overhodet ingen grenser.

Men i en alder av 21 år er han allerede den helt store langrennskongen. Bare et drøyt år etter gjennombruddet, reiser han hjem fra OL med tre gull i bagasjen.

Det siste ble av det helt suverene slaget.

Der kvinnelaget ikke traff helt med det taktiske opplegget på lagsprinten, kunne den norske herreplanen ikke vært mer perfekt.

All ære til Arild Monsen & co. for den.

Folk som trodde at Johannes Høsflot Klæbo skulle “spare seg” til sisteetappe, og spurte inn gullet der, fikk se en helt annen løpsutvikling enn det.

Vi fikk et umenneskelig Klæbo-rykk allerede på nest siste etappe, før makker Martin Johnsrud Sundby fulgte opp på ypperlig vis, og da var scenen satt: Den unge ankermannen kunne paradere inn sitt tredje gull.

Det er litt av en fangst for en olympisk førstereisgutt.

Hadde Klæbo vært av en litt annen støpning, hadde det vært grunn til å bekymre seg litt over om dette kan gå til hodet på ham, om det er blitt for mye for fort, om han takler suksessen og den oppmerksomhetsboomen han har i vente fremover.

Men denne unggutten har altså en stoisk ro og en evne til å takle situasjoner av alle arter så himla suverent, at det bare er å lene seg tilbake og glede seg til utallige langrennsfester fremover.

Med en løper fra Byåsen som midtpunkt og partyarrangør.

Legger vi Petter Northugs nedtur og Simen Hegstads 24 år unge år til i regnestykket, er generasjonsskiftet i herrelangrenn nesten komplett.

Men bare nesten.

For 33 år gamle Martin Johnsrud Sundby er fortsatt å regne med i dette gamet.

Han har én sjanse igjen til å ta den individuelle gullmedaljen han mangler.

Den muligheten kommer lørdag.

Distansen er fem mil.

Og med denne positive opplevelsen i bånn, er det bare å gi alt for å bli kvitt forbannelsen.

Mens vi lader opp til den festen, kan vi bruke noen krefter på å rette en ekstra takk til Trondheim.

Til et 21 år gammelt unikum – og en helt spesiell morfar. Tre ganger tre hurra!