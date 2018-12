PÅ TOPP: Didrik Tønseth fastslo at han hadde sin største dag i løypene så langt i sitt liv, da han vant jaktstarten. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Beinharde livsstilsgrep løser Tønseths matproblem: – Har prøvd ekstreme ting

LANGRENN 2018-12-03T01:21:22Z

LILLEHAMMER (VG) Didrik Tønseth (27) har gjennomført tøffe livsstilsgrep denne sesongen for å bli best. Nå mener landslagstreneren at den nye ekstremoppskriften har løst Tønseths problemer.

Publisert: 03.12.18 02:21

Trønderen forteller til VG om nattlige frokoster før renn, tøff trening før frokost og grytidlige morgener.

– Jeg kan ikke røpe alt før etter sesongen. Men jeg kan lære opp kroppen til å gå uten næring i lang-lang tid. Jeg må omprogrammere alt, sier Tønseth, som var den beste skiløperen under verdenscuphelgen etter tre løp på rad.

Målinger har vist at han er langt unna normal forbrenning, og at han har hatt store problemer med at han går tom for næring. Det er problematisk i langrenn.

– Jeg har hatt utfordringer med mat. Jeg har gått tom i perioder jeg trener mye. Da går jeg tom på natten og må stå opp og spise. Jeg går også tom på løp. Jeg har aldri klart å fullføre en hel tour og går et renn der som er elendig hvert år, sier Tønseth.

Fra før har Tønseth vært sett på som en asket i landslagsmiljøet. De nye grepene har gjort satsingen enda mer seriøs.

– Jeg har gjort grep og har prøvd ekstreme ting. Ekstrem forbrenning krever ekstreme ting, sier Tønseth og bekrefter at grepene hans kan være risikable for en toppidrettsutøver.

Men noe måtte gjøres. For han sammenligner kroppen hans med en peis i full fyr med døren på gløtt. Selv om han sier at han fortsatt er i prøvefasen, mener han at han er på rett spor nå.

– Jeg har tøffe økter før frokost. Jeg står opp og spiser i fire-fem-tiden før skirenn. Jeg starter dagen tidligere. Det er mye småtteri. Det er jækla tungt å gjennomføre, men det fungerer bra, og da er det verdt det, sier Tønseth.

Tønseth håpet egentlig å løpe EM i terrengløp neste helg, men går verdenscup på Beitostølen. Han påpeker at selv om trening før frokost er vanlig i løpsmiljøet, er det for løpere gjerne snakk om timeslange løpeturer. Han sier den tunge treningen rettet mot langrenn, før frokost, er noe helt annet.

Han har brukt nettverket til landslagstrener Eirik Myhr Nossum , som har utdannelse fra Norges idrettshøgskole, til å få lagt opp et opplegg med god oppfølging.

– Man kan ikke følge normalen. Man må finne noen som er sære og tør å gutse. Jeg har prøvd utrolig mye rart, sier Tønseth.

Landslagstrener Nossum mener problemene til Tønseth nå i stor grad ser ut som de er løst.

– At han har gjort grep, er det ikke tvil om. Vi har et sterkt støtteapparat som hjelper til. Men jeg berømmer ham først og fremst for måten han tar tak i sine utfordringer på, sier Nossum.

Sjur Røthe ble slått på oppløpet av Tønseth søndag. Han sier alle løperne er seriøs på sin måte, men understreker at Tønseth er en litt annerledes løper enn andre.

– Han kan kjøre firetimersøkter og lange turer på vinterstid nå rett i forkant av skirenn. Det kan ikke jeg gjøre. Vi har forskjellige måter å trene på og leve på, sier Røthe.

Tønseth mener at han selv og Emil Iversen, som i går fikk den gule ledertrøyen i verdenscupen, er to ytterpunkter på landslaget. Iversen påpeker at Tønseths livsstil ikke er noe for ham.

– Han er ekstrem. Han er ekstremt dedikert, mye mer dedikert enn meg, og han får betalt for strevet. Men det er kult å se at vi er to forskjellige personer som får til gode ting på ski. Det er interessant å se, sier Iversen.