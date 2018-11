EN SISTE SJANSE? Petter Northug, her fra sesongåpningen på Beito forrige helg, har gitt seg selv frist til 15. desember på å finne ut om han vil fortsette å satse eller ei. Foto: Olsen, Geir

Northug slått med over to minutter av Cologna: – Fullstendig solformørkelse

GÅLÅ /OSLO (VG) På den nasjonale åpningen forrige helg ble han disket under 15 km klassisk. Under Norgescupen på Gålå - på 15 km fristil og uten sjanse til å bli disket - var han sjanseløs på teten.

Publisert: 23.11.18 13:44 Oppdatert: 23.11.18 14:18

Mens de andre landslagsutøverne forbereder seg til verdenscupåpningen i finske Ruka i helgen, er Petter Northug på Gålå. Der er han i det som er en del av et siste forsøk på å komme tilbake til verdenstoppen i langrenn.

Selv har han gitt seg frist til 15. desember på å finne formen , men fredag var han langt unna å vise god form.

Med et par minusgrader og skinnende sol var det en strålende dag for langrenn - men ikke for Northug.

– Jeg har aldri hatt det bedre, sier Northug ironisk etter å ha endt som nummer 37, slått med to minutter og seks sekunder av seierherre Dario Cologna.

– Det var fullstendig solformørkelse på tredjerunden. Da var det bare å vinke med flagget og gå sitt eget løp, sier Northug, som er fullt klar over at det ikke stemmer i langrennssporet for tiden:

Ved passering 5 kilometer tok Northug riktignok ledelsen, men utover i rennet falt han mot de som hadde gått foran ham - og ble forbigått av flere som kom bak.

I mål var han på tiden 36.17,5, to minutter og seks sekunder bak Dario Cologna. Det holdt til en 37. plass, mens Vebjørn Turtveit og Mattis Stenshagen tok plass nummer to og tre, henholdsvis 5,2 og 11,1 sekunder bak Cologna.

– Jeg var dårligere i dag faktisk. Jeg har trent litt mer så jeg er litt seig og tung, sier Northug til VG og andre medier i pressesonen, og mener det har vært trist etter Beitostølen sist helg, der det endte med disk på 15 km klassisk.

PS: Blant jentene var det Emilie Fleten som var best over 10 kilometer fristil. Hun vant med ni tideler på Anne Kjersti Kalvå og med Thea Krokan Murud på 3. plass.