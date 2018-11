IKKE I FORM: Petter Northug. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Svenskene håner Northug: – Karrieren hans er over

LANGRENN 2018-11-23T14:56:32Z

Svenskene fryder seg over at Petter Northug (32) sliter med å finne formen.

Det gikk trått for Northug under Norgescupen på Gålå fredag. Han var i mål over to minutter bak vinner Dario Cologna og endte til slutt på en 37. plass på 15 km fristil.

Blant de 36 som var bedre enn ham i solskinnet på Gålå, var også andorraneren Irineu Esteve Altimiras. Han var drøye ett minutt og 20 sekunder foran Northug, noe svenskene har fått med seg.

– Han får vel sikte seg inn på å bli Andorras beste skiløper, kommer det fra rival Calle Halfvarsson i retning Northug.

– Karrieren hans er over, supplerer 22 år gamle Viktor Thorn overfor Aftonbladet .

Thorn, som har en 8. plass som sitt beste resultat i verdenscupen, fortsetter:

– Han skulle kanskje ha lagt opp for mange år siden. Men det er vel kult at han holder på, for det er viktig at så mange som mulig holder på i langrennssporten. Den er jo ikke så stor. Det her blir vel hans siste sesong, og med tanke på hvordan han går akkurat nå, tror jeg det er klokt.

Calle Halfvarsson håper imidlertid at Northug kommer tilbake.

– Cologna er jo bra, og Petter er ikke i slag for tiden, så det er ikke så rart at han er så langt bak egentlig, men jeg tror ikke vi får se ham i verdenscupen. Kanskje sent på sesongen. Jeg håper at han kommer i gang, men det ser dessverre ikke så bra ut, sier han.

Northug har selv gitt seg en frist på å komme tilbake i form, men enn så lenge er han et stykke unna den, noe han er fullt klar over selv:

Etter å ha blitt disket på 15 km klassisk under den nasjonale åpningen på Beito og ikke klart å kvalifisere seg for sprintfinalene, ble det en ny nedtur på Gålå fredag.

Der endte han altså som nummer 37, over to minutter bak Dario Cologna.

Etterpå utelukket han verdenscuprenn før jul, kalte tredjerunde «total solformørkelse», og sa at han følte seg litt seig og tung etter å ha trent mer den siste uken .

I mellomtiden forbereder landslaget seg på verdenscupåpningen på Ruka. Der fikk sprinttrener Arild Monsen med seg Northugs innsats på Gålå: