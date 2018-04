SKITOPPER: Landslagssjef Vidar Løfshus, komitéleder Torbjørn Skogstad og administrasjonssjef Espen Bjervig har sentrale roller i norsk langrenn, som nå har forlenget avtalen med Norgesgruppen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette er å håne dopingreglene!

Publisert: 17.04.18 17:36 Oppdatert: 17.04.18 18:27

Norges Skiforbund krevde at sponsoren måtte bli hos dem, selv om det skulle oppstå nye norske dopingsaker med opptil to års straff. Det er en drøy mangel på respekt for antidopingarbeidet.

Det er dessverre nødvendig å gå enda en runde om den norske skiledelsens manglende ydmykhet overfor et regelverk hele verden må forholde seg til.

På annet vis er det dessverre ikke mulig å tolke skiforbundets standspunkt i forhandlingene med Coop , som fremgår av dokumenter VG har fått tilgang til .

Der var det altså strid om hva som skulle skje med avtalen ved en eventuell norsk dopingsak i fremtiden.

Mens Coop krevde å ha rett til å trekke seg om en norsk skiløper blir tatt i doping , ville forbundet ha inn et punkt som nektet dem å gjøre det dersom dommen ikke var rettskraftig, eller ved ingen eller «ubetydelig utvist skyld».

Sistnevnte har en maksimal straff på 24 måneders utestengelse.

Et forslag om en slik avtaleklausul er det all grunn til å stoppe skikkelig opp ved, for hva ville det egentlig ha medført?

Det hadde for eksempel betydd at saker med et faktum som kan sammenlignes med det vi har sett i Therese Johaug eller Martin Johnsrud Sundbys tilfelle, ikke ville fått noen økonomisk innvirkning på samarbeidsforholdet mellom forbund og sponsor.

Hvordan er det mulig av skiforbundet å komme opp med et slikt krav?

Og hva sier det om troen på egne rutiner?

Trolig henger det hele sammen med den bagatelliserende holdningen til de norske sakene, som vi har sett igjen og igjen.

Noen sannheter har visst svært vanskelig for å synke inn.

Det er fortsatt slik at «doping» omfatter også tilfeller der det ikke er handlet med forsett, mens straffeutmålingen er der for å skille mellom ulike typer saker.

Therese Johaug ville for eksempel fått 30 måneder mer i utelukkelse enn hun endte opp med, dersom retten hadde ment at hun fikk i seg det anabole steroidet med vilje.

Det er selvsagt en etisk forskjell på sakene der det er jukset bevisst og når dette ikke er tilfellet. Men det dreier seg fortsatt om doping og det er faktisk utvist skyld , også i den laveste utmålingskategorien.

Her er egentlig Johaugs tilfelle en ganske typisk sak: En utøver har stolt blindt på en annen person, i stedet for å oppfylle den selvstendige undersøkelsesplikten det innebærer å være toppidrettsutøver, der en selv har ansvar for egen kropp.

I teorien ville en slik klausul som den NSF ville ha, også ha vært et potensielt frikort for enda mer surr og rør på systemnivå, noe som ble tydelig avslørt i kjølvannet av Sundby- og Johaug-saken.

Ettersom rutinene nå skal være i orden, blir det enda mer absurd at forbundet i det hele tatt tenkte tanken på å foreslå noe slikt.

I runden med Coop endte det med at matvaregiganten sto på sitt, noe som begrunnes med at det aldri ville være aktuelt å «akseptere tøying av grensene vedrørende doping, og på den måten kunne bidra til å flytte kultur og holdninger i en retning som hverken er sunne eller bærekraftige for idretten».

Dermed var den omstridte klausulen ikke med i det endelige utkastet, som NSF trakk seg fra i tolvte time.

I skrivende stund har vi ikke noe klart svar på hvordan problematikken endte opp i avtalen med Norgesgruppen.

Men vi kan gi et klart svar på at ledelsen for norsk skisport dessverre fortsatt sliter med å ta Wada-koden på alvor.

De dopingtatte skistjernene utviste ubetydelig skyld. Men hva gjelder mangelen på respekt for reglene som gjelder, er de norske skiledernes skyld av den betydelige sorten.

