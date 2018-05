Ola Vigen Hattestad er ferdig som aktiv langrennsløper. Her er han fra Beitosprinten i 2016. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ola Vigen Hattestad legger opp

Ola Vigen Hattestad (36) kommer ikke tilbake som langrennsløper. Veteranen innrømmer at beslutningen har vært tøff.

Det bekrefter han overfor NRK .

– Det har vært en veldig vanskelig beslutning å ta, men nå har jeg altså bestemt meg for å legge skiene på hylla. Det har ikke vært lett, men nå er det sånn, sier Hattestad til statskanalen.

Han har slitt med sykdom i en lang periode. Motivasjonen er der fortsatt, men kroppen spiller ikke på lag.

– Det har vært to veldig, veldig krevende sesonger med veldig, veldig mye sykdom. Kroppen har fungert i noen uker, og så har jeg fått noen uker med mye forkjølelsessymptomer og aldri klart å komme i en god stim, forteller han.

Hattestad har en rikholdig CV å se tilbake på. I Sotsji-OL tok han sprintgull og han står også igjen med to VM-gull fra VM i Liberec i 2009, i lagsprint og individuell sprint. Ellers tok han to VM-medaljer til og totalt 13 verdenscupseirer, ved tre anledninger vant han også sprintverdenscupen.

Men, som også Ole Einar Bjørndalen, var det ikke motivasjonen det stod på.

– Motivasjonen for å gå på en ny sesong er for så vidt til stede, men jeg føler ikke det er helt riktig når jeg er såpass usikker på helsa og ikke vet om jeg kan kjøre for fullt. Da har jeg bestemt meg for å kaste inn håndkleet, forteller han til NRK.

