Klæbo sterkest etter intens duell med Ustjugov: – Helt på grensen til å være frekk

LANGRENN 2019-01-03T12:40:21Z

OBERSTDORF/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo gikk først ut, men forspranget ble umiddelbart spist opp av Sergej Ustjugov. Deretter fulgte en 14 kilometer lang duell, bestående av langt mer enn fysisk form, men også taktiske valg og mental styrke.

Publisert: 03.01.19 13:40 Oppdatert: 03.01.19 14:32

Sammenlagtleder av årets Tour de Ski, Johannes Høsflot Klæbo, gikk ut 15 sekunder før Sergej Ustjugov – som er nummer to i Touren. 800 meter senere var de side om side.

Ustjugov inntok teten – og Klæbo hengte seg på, selv om han faktisk vurderte å bare gi opp:

– Taktisk perfekt løp

Resten av løpet ble en intens, taktisk duell mellom de to. Klæbo lot Ustjugov dra i tet, men i ny og ne viste han seg, kom opp på russerens side, før han la seg bak igjen.

Bildet under er svært representativt for hvordan situasjonen var under store deler av jaktstarten:

De gikk sammen hele veien, men 600 meter før mål bestemte Klæbo seg for å rykke. Han fikk noen meter – og den luken ga han aldri fra seg. Klæbo brukte ikke engang stavene på oppløpet. Med farten fra den siste utforkjøringen brukte han bare beina og friskøytet inn til seier, mens Ustjugov kjempet for harde livet like bak.

Men det ble seier til Klæbo, som virkelig har festet grepet om Tour de Ski-sammendraget, selv om han ikke vil ha favorittstempelet:

– Han gjør et taktisk perfekt løp og driver nesten Ustjugov til vanvidd underveis i løpet. Han er faktisk helt på grensen til å være frekk på slutten – i kjent Northug-stil, konstaterte NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Bakgrunnen for den kommentaren var at Klæbo tok føringen på tampen av rennet, men akkurat idet han var forbi, roet han ned, dro ned tempoet, før han igjen bestemte seg for å rykke.

Og da så han seg aldri tilbake.

Sur Ustjugov

– Jeg skjønte tidlig at det var bare å legge seg i ryggen på ham (Ustjugov). Heldigvis roet tempoet seg litt, sier Klæbo til NRK etter løpet.

Men Klæbo kunne fortelle om en noe misfornøyd russer, som ikke likte å dra i tet gjennom 14 kilometer.

– Vi var begge utrolig stive i siste runden. På nest siste runden drev han å brølte til seg selv. Jeg tror han var sur fordi jeg ikke bidro så mye, men jeg hadde ikke sjans.

Han understreker at det var tungt i dag, og at han allerede gruer seg til monsterbakken venter senere i Touren.

– Jeg kjenner at det var tungt i dag, understreker Klæbo, som sier han har planer om å fortsette å gå Tour de Ski, som det nå gjenstår tre etapper av.

Kanskje nøkkelen for å komme seg gjennom monsterbakken ligger i mormorens Tour-bidrag:

3.-plassen gikk til Aleksandr Bolsjunov som gikk alene hele løpet. Han gikk til slutt i mål ett minutt og åtte sekunder bak Klæbo. Sindre Bjørnestad Skar ble nummer fire, mens landsmann Simen Hegstad Krüger ble nummer fem.

Topp ti:

1. Johannes Høsflot Klæbo, 35.07,5

2. Sergej Ustjugov, + 0,4 sekunder

3. Alexander Bolsjunov, + 1.08

4. Sindre Bjørnstad Skar, + 1.41

5. Simen Hegstad Krüger, + 1.42

6. Francesco de Fabiani, + 1.57

7. Calle Halfvarsson, + 1.57

8. Finn-Hågen Krogh, + 1.58

9. Andrej Melnichenko, + 1.59

10. Clement Parisse, + 2.00