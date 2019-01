REISER HJEM: Emil Iversen vant gårsdagens etappe, men reiser hjem selv om han lå på 3. plass i sammendraget etter etappen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tour de Ski-grunnlegger Capol: Mener Skiforbundet må presse utøverne mer

OBERSTDORF (VG) FIS-direktør Jürg Capol skapte Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang. Nå mener Capol at det kan få fremtidige økonomiske følger for Skiforbundet om det ikke legges større press på utøverne for å delta og fullføre verdenscupens viktigste konkurranser.

For Capol reagerer på at de beste løperne enten er hjemme, reiser hjem nå og er usikker på å fullføre Tour de Ski. Emil Iversen på tredjeplass reiser nå hjem og sammenlagtleder Klæbo er usikker på om han fullfører touren . Den avgjørelsen tas dag for dag.

– Det er rart at de beste ikke vil vinne Tour de Ski og for å vinne må man gå opp sisteetappen, sier Capol til VG.

Sveriges stjerne Charlotte Kalla droppet touren i likhet med Therese Johaug. Nå kan altså flere av de beste norske i sammendraget kutte touren, selv om Klæbo står på startlisten torsdag morgen for jaktstarten. På listen er Iversens navn var strøket.

Capol syns situasjonen rundt de beste norske løperne og det at Sverige har prioritert Tour de Ski så lavt, er merkelig. Sveitseren mener det å nedprioritere og droppe ut av den mest populære konkurransen i verdenscupen kan få økonomiske følger for forbundene.

– Skiforbundets sponsorer vil betale mindre så lenge ikke utøvere går. Det vil skje om noen år om det fortsetter på denne måten, sier Capol, som mener det ikke tenkes langsiktig dersom de beste utøverne velger ikke å stille eller fullføre Tour de Ski.

Capol peker på tall som viser at TV-interessen er den største og at det er flest mediefolk som følger dette etappeløpet.

– Jeg synd det er spesielt dersom skiforbundet ikke satser på det beste vinduet til å presentere seg til mest mulig folk. Det er kortsiktig tankegang. Dersom forbund og sponsorer ikke legger mer press på atleter, syns jeg det er rart, sier Capol.

Langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund sier det er mye riktig i det Capol påpeker, og at Tour de Ski er veldig viktig for langrennssporten. Men han er klar på at det vil komme slike situasjoner i mesterskapssesonger, og at VM-medaljer er viktigst for norske utøvere.

– I Norge og Sverige følger man verdenscupen hver helg, mens i Mellom-Europa er romjulsrennene spesielt viktige. Hoppuka og Tour de Ski er store TV-sendte renn som er viktig for utbredelsen i Mellom-Europa og er ikke så viktig i forhold for den norske interessen for langrenn. Vi skal bidra og støtte opp om Tour de Ski. Men i mesterskapssesonger har jeg full forståelse for at utøvere gjør slike valg, sier Bjervig.

Emil Iversen gjorde det selv klart at grunnen til at han drar hjem etter seieren i Oberstdorf onsdag, er at han ikke har fått klarsignal til VM-distanser, og at andre renn enn Tour de Ski er uttaksrenn til VM.

– Alle skiløpere nedprioriterer rennene i Tour de Ski målt mot VM, sier Iversen som mener at rennene under touren kunne blitt brukt som uttaksrenn om de hadde vært likere de rennene i VM.

– Vi satser knallhardt på Tour de ski selv om jeg drar hjem i dag, sier Iversen.

NRK-ekspert Fredrik Aukland var etter konkurransen imidlertid kritisk til at Emil Iversen, som ligger på 3. plass i sammendraget, reiser hjem og at Klæbo kan ende med å gjøre det samme .

Den tidligere norske storløperen Vegard Ulvang, som er leder av langrennskomiéen i FIS, sier man må regne med at utøvere drar hjem, og at Tour de Ski er for dem som ville vinne sammenlagt.

På spørsmål om hvilken betydning en lavere prioritering av Tour de Ski har å si for konseptet, sier Ulvang at de først kan evaluere det når sesongen er over og høre hvordan utøverne vil ha det.

– Det er de aktive som til slutt bestemmer. Dersom ingen er med, har vi ikke noe Tour de Ski, men jeg ser at det fremdeles er mange med, sier Ulvang til VG.