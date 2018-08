Emil Iversen, her fotografert i forbindelse med landslagets treningssamling på Sognefjellet i mai og juni i år. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Iversen ble redd av sykdomsplagene: – Jeg spyttet blod

ORKDAL (VG) Emil Iversen (27) visste lite om hva som ventet en uke senere, da han i midten av juli slikket sol og noterte noen rolige treningstimer på ferietur i Alicante.

Meråker-gutten skulle egentlig delta i årets utgave av Toppidrettsveka på «hjemmebane» i Trøndelag. Det blir i stedet lettere trening hjemme i Meråker. Han sier selv han ikke er i nærheten formmessig. Grunnen er noen blytunge uker med sykdom som ennå ikke har sluppet ordentlig tak.

– Så syk som jeg aldri har vært for

27-åringen forteller at han har lagt ned en solid treningsjobb i sommer og unnet seg en kompis-tur til Alicante på den spanske solkysten i midten av juli. Den 22. juli gjorde han unna den siste treningsøkta i Spania – en tøff trappeintervall. Dagen etter skulle han fly hjem.

– Jeg kom hjem, var sliten og hadde veldig vondt i kroppen på turen tilbake til Norge. Jeg satt vondt på flyet og var stresset før vi skulle dra – og da jeg kom hjem var jeg slapp i noen dager, innleder han.

– Jeg ble litt bedre, fikk likevel vondt i halsen, men prøvde å trene litt. Så etter en uke hjemme ble jeg veldig dårlig. Så syk som jeg aldri har vært før …

Ingen mat og spyttet blod

Han beskriver «dramatiske» døgn i månedsskiftet juli og august. En sliten kropp fikk det verre med feber og enda mer halsvondt.

– I nesten to døgn klarte jeg ikke spise eller drikke. Ingen næring. Jeg spyttet blod den ene natten. Da var jeg redd, sier Iversen.

Mandag 30. juli var det så ille at han av legen ble satt på antibiotikakur. Det gikk 15 timer før han ble bedre. Han har også fått penicillin for halsbetennelsen.

Likevel er han satt ganske kraftig tilbake for denne perioden. Det er nå rundt to uker siden han ble «frisk», men han er enda ikke tilbake i god fysisk form. Iversen tror selv man må regne med at det tar kroppen to ganger så lang tid som selve sykdomsperioden før man er tilbake i normalt gjenge.

– Dette er ikke dramatisk, men det har tatt lang tid. Det går greit, men er kjedelig for tallene i treningsdagboken. Nå ser jeg veldig frem til samlingen i Livigno fra 27. august. Jeg har vært mye hjemme og ikke gjort noen ting, sier han.

«Historisk langt»

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er naturligvis fornøyd med at eleven er i gang med trening igjen, men påpeker at sykdomsperioden ligner et «historisk langt forkjølelsesavbrekk kombinert med luftveisinfeksjon».

– Det er jo ikke så normalt, men vi var raskt i gang med å sørge for hjelp fra medisinsk apparat. Han ble gradvis bedre da han fikk behandling. Han var ikke så langt unna å være med på Toppidrettsveka heller, sier Nossum – og avslutter med å si at Livigno-samlingen ikke skal være noe problem for 27-åringen.