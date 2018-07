STÅR OVER: Petter Northug kommer ikke til å delta på Blinkenfestivalen i Sandes, som starter onsdag. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Treneren satte ned foten for Northugs Blink-deltagelse

Publisert: 31.07.18 14:13 Oppdatert: 31.07.18 14:52

LANGRENN 2018-07-31T12:13:02Z

OSLO/SANDNES (VG) Petter Northug (32) kommer ikke til å delta på Blinkfestivalen i Sandnes fordi han ikke føler seg i slag.

Sprinttrener Arild Monsen bekrefter dette i en pressemelding fra Skiforbundet. Han bedyrer overfor VG at Northug har «hatt en kjempesommer» og trent bra over lang tid.

Likevel føler han seg ikke bra nok til å konkurrere etter at han onsdag sist uke returnerte tilbake til Norge etter en lengre treningsopphold på Teide i Tenerife.

– Da han kom tilbake følte han seg tom for energi og sliten. Vi har sett an litt med tanke på Blinkfestivalen. I dag måtte vi ta en beslutning, sier Monsen - og forteller at Northug ikke fikk siste ord.

Lest denne? Million-nedgang for Northug

Satte ned foten

– Han var åpen for å stille opp. Det endte med at jeg fattet en beslutning om at det ikke ble Blink overhodet. Jeg føler vi samarbeider så godt nå og når det vises tegn på at det har vært nok, det vil si man er tom for energi, så er det min plikt å sette ned tempoet og ta signalene, sier sprintlandslagstreneren.

– Hva synes Northug om avgjørelsen?

– Han synes det var helt greit. Han protesterte ikke. Jeg tror han skjønte at det ikke ble noe.

Lest denne? Northug fikk krystallklar sommerbeskjed av treneren

Avviser feil med Spania-tur

Northug skulle egentlig gå de seks milene fra Ålgård til Sandnes onsdag, det såkalte «Blink Classics». Deretter delta i kraftanstrengelsen Lysebotn Opp torsdag og avslutte rulleskifestivalen med fellesstart fredag.

Nå blir det ikke slik. Monsen sier dette først og fremst er synd for arrangøren.

Northug har for øvrig fått spolert to sesonger på rad. Grunnen skal være treningen han har gjort i høyden før sesongstart. Nylig var skistjernen på treningssamling i Spania med pappa John. Monsen garanterer at skistjernen ikke «gjorde noen stunt utenom det vanlige» og «fulgte planen så å si til punkt og prikke».

Han avviser at Northug har gjort noe galt treningsmessig de siste ukene.

– Det er bare mitt første år med Petter, men jeg har fulgt ham og snakket med Stig Rune (gamletreneren). Vi prøver å være fornuftige. Når ting ikke fungerer, så vil vi i hundre prosent av tilfellene bremse i stedet for å gi gass. Det er ikke mye mer dramatikk enn som så, sier Monsen.

Sprintlandslaget møtes for treningssamling allerede neste uke. Monsen mener de ikke har noen signaler per i dag på at Northug mister den også.

PS: Mandag bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus at Therese Johaug stiller til start på Blinkfestivalen, på tross av at hun har slitt med en strekkskade i ryggen den siste tiden.