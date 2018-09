INSPIRERT: Forfatter Anne Holt, her fra en photoshoot i 2015, trekker linjer til dopingsaken til Therese Johaug i sin nye bok. Dopinghøringen til langrennsløperen var på Ullevaal stadion i januar i 2017. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Anne Holt gir ut bok basert på Johaug-saken: – Jeg ville gjøre noe med urettferdigheten i dopingforfølgelsen

Anne Holt (59) mener dopingstraffen til Therese Johaug (30) er dypt urettferdig. Hennes nye krimbok handler om Norges beste kvinnelige skiløper, som blir tatt med virkestoffet clostebol i kroppen, og blir uskyldig dømt.

– Man må være bra idiot hvis man ikke innrømmer at denne boken er inspirert av Therese Johaug -saken. Men det handler jo ikke om henne. Jeg har ikke møtt henne, heller ikke snakket med henne, understreker Anne Holt overfor VG.

Men i krimboken «En grav for to» , som kom ut denne uken, får Anne Holts nye krimhelt, advokaten Selma Falck, et nærmest umulig oppdrag:

Hun skal bevise at den norske stjerneskiløperen Hege Chin Morell – som har avlagt positiv dopingprøve bare to måneder før OL i Pyeongchang – er uskyldig. Prøvene viser at hun har inntatt clostebol. Og i toalettvesken finner langrennsutøveren en pakke med salven Trofodermin ...

– Det eneste de har til felles, er det virkestoffet. Samt hovedspørsmålet: Hvor skyldig skal man være i forhold til den straffen man får? Det interesserte meg veldig da saken dukket opp – og det interesserte meg også veldig hvordan de rundt Johaug taklet det. Jeg var vel kanskje ikke så veldig begeistret for hvordan de håndterte det.

Krimforfatteren og juristen var en av dem som gikk ut og støttet Therese Johaug da det stormet som verst høsten 2016. Holt mente blant annet både drapsmenn og sedelighetsforbrytere har bedre rettsvern enn det dopingtatte Therese Johaug .

Dette sier hun om comebacksesongen:

– Det er jo ikke tvil om at hun i henhold til det gjeldende regelverket, så var hun skyldig. Den straffen hun fikk var også i henhold til regelverket. De som snakker om «justismord» i denne saken, vet ikke hva de snakker om, for dommen var et helt ventet resultat. Det jeg reagerer på er regelverket. Saken i seg selv er så forferdelig urettferdig, sier Holt.

Hun mener antidopingarbeidet lider under av at så mange sier at sånn må det bare være.

– Det synes jeg er juridisk latskap. For sånn sier vi jo ikke om andre saker. I norske domstoler foretar man en vurdering fra sak til sak, og det gjør man fordi man mener at det er enda viktigere med rettssikkerhet enn med rettsforfølgelse. Jeg kan ikke forstå at når konsekvensene av en dopingdom er så store som de er, så er man ikke er villig til å ha et system som ligner mer på det vi har ellers i samfunnet, sier Holt som mener at vi ikke lenger kan snakke om at straffen ikke er så voldsom for utøverne.

– Det er lett å si: De får jo bare ikke gå på ski, dette er ikke snakk om voldsomme straffer. Sånn var det kanskje før. Men slik som idretten har utviklet seg, så er jo straffen forferdelig. Et yrkesforbud på to år, og det å miste et OL, betyr enormt mye både økonomisk og karrieremessig for utøveren. Og hva enn Therese Johaug gjør, så vil det alltid henge ved henne at hun har en dopingdom.

Holt er helt tydelig på at hun mener Therese Johaug fikk en altfor hard straff.

– Hun fikk en straff som var i henhold til dagens regelverk, men ja, det burde vært et gradert regelverk. Hun burde ikke ha gjort det hun gjorde. Men det er jo omtrent som å kjøre i 53 kilometer i timen i 50-sonen. Man burde ikke gjøre det heller, men man gjør det hele tiden.

– Så hvordan går man fra å være engasjert i en dopingsak til å rett og slett skrive en kriminalroman om dette?

– Min første tanke var fy faen, dette er urettferdig, dette burde ikke ha skjedd. Jeg ville gjøre noe med urettferdigheten i dopingforfølgelsen. Så kom ideen: Hva om jeg lagde en bok som handler om noe som lignet, men der det er helt tydelig at hun er uskyldig. Jeg var egentlig i gang med en annen bok, men så fant jeg ut at det var for godt til å la ligge. For hvor sårbare blir ikke idrettsutøverne hvis noen vil dem vondt, sier Holt.

I boken nøyer jo ikke Anne Holt seg med litt sårsalve og clostebol. Her blir det selvsagt drap, mørke hemmeligheter og hevn av verste sort. Men hun går også løs på maktstrukturene i langrennssporten.

– Det var en utfordring å gå løs på langrenn som nasjonalidrett. Det er jo helt rart å se hvilke grep den har om oss. Langrenn definerer oss som nordmenn. Vi ville jo aldri funnet på å stille i bunad på en fotballkamp, men det gjør altså folk når de skal se skirenn i Holmenkollen. Jeg hadde lyst til å gå inn i det og se på maktstrukturene. Idretten er en maktfaktor som også trenger å bli kikket i kortene. Makt i det hele tatt inviterer jo til behandling i litteraturen, sier Holt som i tillegg mener det settes for lite kritisk søkelys mot antidopingarbeidet.

– Det er vel fordi vi alle er enige om at doping ødelegger idretten, så de som jobber med antidoping, er de gode ridderne. Men alle organisasjoner har en indre struktur og en maktinteresse, og der må det også granskes. Dessuten er det for lite diskusjon rundt hvordan vi best skal forhindre doping samtidig som vi ikke risikerer slike saker som Therese Johaug. For jeg synes straffen hun fikk var helt uproporsjonal i forhold til det hun faktisk hadde gjort.

Johaug-manager: – Spennende

Johaugs manager, Jørn Ernst, sier følgende til VG om utgivelsen:

– Jeg har fått med meg det engasjementet Anne Holt hadde om rettssikkerheten for utøvere, og andre aspekter til knyttet til idrettsjusen i forbindelse med Therese sin sak. At en forfatter som Anne Holt velger å bruke denne saken og Therese som inspirasjon til en ny krimbok, synes jeg er spennende, sier Ernst.

– I kjent Anne Holt-stil så blir jo dette sikkert god lesning, nå vet vi jo hvordan Therese sin sak endte, så det blir spennende å se om «Hege» kommer seg til OL, sier Ernst.