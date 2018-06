FERDIG: Landslagstrener Tor Arne Hetland slutter i Norges Skiforbund. Foto: Göran Bohlin / VG

Tor Arne Hetland slutter i skiforbundet

Landslagstrener Tor Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus er enige om at Hetland avslutter sin kontrakt med Norges Skiforbund.

Det opplyser skiforbundet i en pressemelding .

– Tor Arne har vært trener hos oss i tre år. Han setter tydelige spor gjennom gode resultater og et glødende engasjement, sier landslagssjef Vidar Løfshus .

– Med sin fagkunnskap og struktur i trenergjerningen bidro han i aller største grad til de historiske resultatene i OL i PyeongChang. Etter sesongen fant vi imidlertid at vi gjør noen endringer som førte til at Tor Arne ikke lengre ble en del av trenerteamet. Vi er nå enige om en sluttavtale som gjør at Tor Arne ikke lenger er bundet til oppgaver i Norges Skiforbund. Med sine kvalifikasjoner blir Tor Arne helt sikkert en ressurs for Ski-Norge også i fremtiden, sier den norske landslagssjefen.

– Jeg har hatt tre veldig fine og utviklende år som herretrener for allroundlaget i Norges Skiforbund Langrenn, med gode resultater i både World Cup, Tour de Ski, VM og OL, sier Tor Arne Hetland.

Han trekker frem stafettgullene i VM 2017 og OL 2018, og trippelen på 30 km Skiathlon i Pyeongchang, som sine største høydepunkter. Hetland har vært landslagstrener i tre år. Slik begrunner han hvorfor han nå er ferdig i jobben:

– Nå ønsker utøverne andre impulser og en annen retning i treningsarbeidet enn den jeg står for. Jeg håper selvsagt at resultatene i tiden som kommer blir minst like bra som de har vært de siste årene, og ønsker alle i Skiforbundet lykke til i tiden som kommer.

– Selv skal jeg nå finne en ny jobbarena og ser frem til det. Skisport ligger mitt hjerte nær, jeg er opptatt av utvikling og det er ikke utelukket at jeg en gang i fremtiden vil jobbe i Skiforbundet igjen, sier Hetland.

VG har tidligere omtalt den store misnøyen med Hetland i hans egen utøvergruppe. Bakgrunnen for misnøyen med Hetland, selv etter en rekke OL-gull i Pyeongchang, handlet om lederstil og kommunikasjonsevner.

