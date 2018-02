Sundby takkes av gullvinneren: – Kanskje jeg ikke er verdens største egoist

Publisert: 11.02.18 11:09

LANGRENN 2018-02-11T10:09:17Z

PYEONGCHANG (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) manglet sårt et individuelt mesterskapsgull. Likevel lot han gullvinner Simen Hegstad Krüger (24) rykke i finalen.

Krüger pøste på med krefter og holdt unna på søndagens 30-kilometer på langrennsstadion i Pyeongchang. Sundby og Hans Christer Holund endte på plassene bak.

De fulgte avtalt taktikk om ikke å jage en lagkamerat mot slutten av løpet. I verste fall kunne det gjort at en løper fra en annen nasjon i stedet kom opp og stakk av med seieren.

- Jeg må sende en stor takk til Hans Christer og Martin, for jeg tror de hadde igjen mye krefter. De hadde veldig lyst til å gå meg inn, men gjorde det ikke. Det var stort gjort, sier Krüger til VG mens hans geleides over veien og inn på en internasjonal pressekonferanse.

VG-kommentator om Krüger: «Idrettshistorie av den helt nydelige sorten»

Og kanskje har han et poeng. For historien til Martin Johnsrud Sundby er spesiell: 33-åringen har riktignok hele syv individuelle medaljer fra OL og VM på en ellers imponerende CV. Men den individuelle gullmedaljen mangler.

Og Sundby har vært helt åpent på at han savner akkurat det gullet inderlig. Gjentatte ganger - i både VM og OL - har 33-åringen vært uheldig.

- Forklar dette vi ikke forstår. Du er verdens største egoist, du er en vinner og så lar du på en måte gullet gå fra deg. Forklar akkurat det, oppfordret TV 2-reporter Ernst A. Lersveen på den internasjonale pressekonferansen i Sør-Korea i formiddag.

- Nå er jeg kanskje ikke verdens største egoist, da, svarte Sundby og smilte.

- Du jakter jo dette gullet, og må se det gå ifra deg. Det er jo raust?

- Jo, men hadde det vært meg hadde jeg vært utrolig lei meg om jeg så at det var noen av min kompiser som hadde dratt opp Dario (Cologna) eller noen av de andre, slik at de kunne være med og kjempe om den medaljen. Selvfølgelig, jeg har kjempelyst på gull, men i dag er jeg kjempeglad på vegne av gutta og laget, sier Sundby til VG.

- Føler du deg sikker på at du var sterk nok til å være med Krüger og kjempe om gullet?

- Det er dust å prate om. Jeg tror både jeg og HC hadde en veldig, veldig god dag og kunne definitivt, hvis vi hadde gått med andre flagg på brystet, gått etter, ja, erkjenner han.

Martin Johnsrud Sundby deppet altså ikke i møte med norske journalister i Pyeongchang søndag formiddag, norsk tid. Tvert imot:

- Jeg kan ikke være misfornøyd. Vi tok tredobbelt i OL og gjennomførte lagtaktikken ett hundre prosent. Jeg er kjempeglad på vegne av laget. Og på vegne av alle dem som har kjempet for dette. For det er mange som har stått på for at dette skal være mulig, sier 33-åringen til VG.

Sundby har fortsatt to muligheter i OL til å ta et individuelt gull: Det må i så fall skje på 15- eller 50-kilometeren. Nettopp 15-kilometer er imidlertid også Simen Hegstad Krügers personlige favoritt.

- Martin var i kalasform. Det viser litt av lojaliteten i laget at han ikke gikk etter Simen i jakten på gullet han kanskje kunne ha fått. Men vi har vært enige om at dersom noen går, så skal vi la utlendingene få slite seg ut. Så får man heller gå for andreplassen, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG.

Han gikk rundt med Simen Hegstad Krügers ødelagte stav i pressesonen i Pyeongchang. Landslagstreneren spøkte med tanken om den fortjente en plass på peishylla på hytta hans.

- Hvordan ser du på Sundbys sjanser på 15- og 50-kilometeren?

- De er veldig gode. Martin er i god form, sier landsalgstreneren.

Før dagens 30-kilometer hadde Sundby gått ni individuelle VM- og seks individuelle OL-løp. Flere av dem har vært preget av uhell. Hør bare her:

I Lahti-VM i 2017 skulle nordmannen og Sergej Ustjugov gjøre opp om gullet. Men da Sundby satte inn et støt i den siste bakken, ødela han stave sin. Dermed ble det russisk gull.

To år tidligere, under VM i 2015, ble hele mesterskapet spolert av sykdom. Sundby rakk riktignok den avsluttende femmila, men endte på en 11. plass.

OL i 2014 bar preg av norsk smørebom, og Sundby måtte ta til takke med en bronse på tremila.

Under VM i 2013 var det nok en gang sykdom som gjorde livet surt for 33-åringen fra Røa, selv om han fikk med seg en sølvmedalje (30 kilometer) også denne gangen.

Hva så med VM i 2011 , på hjemmebane i Oslo? Sundby tok sin første individuelle mesterskapsmedalje på 15-kilometeren. Men gull ble det altså ikke denne gangen heller.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.