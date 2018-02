MOR OG SØNN: Da Marit Bjørgen vant damenes 10 kilometer på Beitostølen i november, feiret hun med sønnen Marius etterpå. Foto: Gøran Bohlin, VG

Sølv-Bjørgen: – Viktigere å være en god mamma enn å gå gode skirenn

Publisert: 10.02.18 12:06

LANGRENN 2018-02-10T11:06:08Z

PYEONGCHANG (VG) Marit Bjørgen (37) innrømmer at det krever stadig mer å kjempe helt i toppen i langrennssporet, siden det viktigste er å være en god mamma for sønnen Marius (2).

Bjørgen hadde ingen sjanse mot Charlotte Kalla lørdag . Men hun smilte etter OL-sølvet på åpningsdistansen 15 kilometer fellesstart med skibytte.

– Jeg er veldig fornøyd med å ta en medalje i OL. Ting har vært annerledes etter at jeg ble mamma. Det er viktigere for meg å være en god mamma enn å gå gode skirenn, sier Bjørgen.

Skal på gulljakt

Hun lyktes veldig godt da hun gjorde comeback etter mammaperm forrige sesong. Hun ble VM-dronningen av Lahti.

– Det er mer krevende for meg nå, og jeg kjenner jo på det nå at det er viktigere å være en god mamma og være til stede for han, gjentar Bjørgen på pressekonferansen til de tre medaljevinnerne.

Hun understreker at hun har fokus når hun er ute og trener.

– Det er ikke så mange uker jeg har gjort det jeg har planlagt. Ting blir annerledes, om han blir syk eller jeg blir syk. Men sånn er det. Jeg har vært forberedt på at ting vil være annerledes. Han blir større og mer krevende, sier Bjørgen til VG.

Bjørgen blir 38 i mars. Mens hun ikke har så mye å gå på lenger, så er det mange av de andre som fortsatt blir bedre.

– Og jeg blir eldre og. Jeg blir ikke noe yngre, og de andre blir eldre og bedre og bedre, sier Bjørgen til VG.

Nå skal ikke Bjørgen gå skirenn i Pyeongchang før neste torsdag. Hun står over sprinten på tirsdag.

Hun forteller at bortsett fra sprinten, så har hun planer om å gå resten av øvelsene i OL.

– Jeg satser på å gå et hakk opp på torsdag, sier hun.

Og et hakk opp fra sølv betyr bare én ting. Bjørgen skal på gulljakt. Men Kalla er den største favoritten på 10 kilometer enkeltstart.

Resten av de norske damene ble nummer 9, 11 og 15 på åpningsdistansen.

– Har du noen tips til Johannes Klæbo om hvordan takle press foran løpet i morgen?

– Han er en gutt som takler presset veldig bra. Det er hans første OL og han har sjanse til å kjempe om medalje. Han er en så bra gutt, han takler det som kommer. Det er det inntrykket jeg har etter å ha sett ham på hotellet, sier Bjørgen til VG.

