Kjæresten: Slik har Johaug forandret seg

HOLMENKOLLEN (VG) Han fikk ikke vært til stede under VM-suksessen. Men i Holmenkollen heiet Nils Jakob Hoff (34) frem Therese Johaug (30) til en ny suveren seier. Kjæresten er svært imponert over hennes 13 strake seire i distanserenn og mener hun har forandret seg.

– Det har vært helt vilt bra. Hvis du skulle drømt om det perfekte comebacket, så er det akkurat slik det er, beskriver Nils Jakob Hoff til VG. Han vant selv VM-gull i roing i 2013.

– VM kunne ikke gått så mye bedre. Therese har vært fantastisk.

Ingen har stått Therese Johaug nærmere i den tøffe tiden siden leppekrem-saken dukket opp høsten 2016. Bergenseren er ikke i tvil om at samboeren har forandret seg gjennom den 18 måneder lange utestengelsen.

– Hun har vokst mye både som utøver og person, mener Nils Jakob Hoff

– Hun er blitt mye roligere. Du kan ikke vippe henne av pinnen så lett lenger. I press-situasjoner, som på 10 kilometeren i VM, takler hun det bedre nå enn tidligere.

Han koste seg veldig i den strålende Kollen-solen.

– Det var flott for meg å få oppleve dette, sier Hoff. Hennes nærmeste støttespiller hadde ikke mulighet til å være på plass da hun vant sine tre VM-gull i Seefeld.

– Det var kjempekoselig at han kunne komme ned å være i løypene. Det er moro. Vi har ikke fått så mye tid sammen det siste halvåret. Så det var fint å ha ham tilbake, sier Therese Johaug til VG.

Hør hva Johaug har å si om storseieren i Holmenkollen:

Nils Jakob Hoff – i kledd lett synlig oransje lue og med Johaugs egne sauebjelle rundt halsen – heiet henne frem både fra tribuneplass og på kapellhaugen. Men Johaug fortrakk ikke en mine på vei mot kjempeseieren med 1.45,9 minutter ned til Natalja Neprjajeva på de tre milene i Holmenkollen.

– Jeg er veldig i boblen når jeg går, forklarer hun og sier at hun ikke la merke til kjæresten var ved det raske sporet.

– Jeg ringte med bjellen, men det hjalp ikke. Hun er i boblen når hun går. Hun er så god på fokusere. Det handler bare om en ting når hun går renn, ler Hoff.

Han har vært med på en god bit av Johaugs lange vei tilbake til konkurranser. Også i løpet av denne sesongen har han bidratt. Blant annet ved å styre farten under Johaugs økter på den store skimøllen på Olympiatoppen.

– Hun har gjort den store jobben i de to årene hun har drevet på egen hånd. Nå har hun fått skuldrene litt ned igjen og fått støtten fra laget så blir det veldig bra, sier han.

Men VM-suksessen fikk han bare så vidt med seg. Den nyutdannede legen er i turnustjeneste på Sykehuset Innlandet Lillehammer.

– Jeg dristet meg til å se de siste fem minuttene av rennene på en lydløs mobil under bordet. Jeg var på intern undervisning på sykehuset. Så jeg kunne ikke juble, men smilte litt, forteller han.

For paret passer det bra at han skal holde til ved Mjøsas nordende ett år fremover. Therese Johaug har hytte to mil unna – på Sjusjøen.