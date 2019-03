VIKTIG PROLOG: Ingvild Flugstad Østberg tok seg videre fra prologen i motsetning til sin russiske rival i kampen om verdenscupen sammenlagt. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kriseprolog av Østbergs verdenscuprival: Kan få avgjørende forsprang

Natalia Neprjajeva forsvant ut av sprintprologen i Falun. Det kan gi Ingvild Flugstad Østberg et avgjørende forsprang i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Publisert: 16.03.19 13:05







For den russiske løperen, som lå to poeng bak Østberg i verdenscupen sammenlagt, fikk det ikke til å stemme i Falun. Hun ble nummer 40 i prologen og ble overraskende slått ut. Hun var nummer tre tidligere denne uken på den klassiske sprinten i Drammen.

Da tok hun innpå Østberg i sammenlagtkampen i verdenscupen. Nå kan Østberg skaffe seg et viktig forsprang på den russiske løperen i kampen om sammenlagttriumfen. Østberg ble nummer 18. i sin prolog, men må hevde seg i sprintfinalene for at hun virkelig skal sanke poeng målt mot sin russiske konkurrent.

Det er tett i verdenscupen for både kvinner og menn når verdenseliten møtes til nest siste verdenscuphelg for sesongen. Og trolig blir det ikke avgjort før under finalehelgen i Canada neste helg.

Østberg hadde forøvrig et sterkt mesterskap i Falun:

Det var ellers voldsom svensk dominans i prologen for damene i Sverige med fem svenske damer inne blant de seks beste. Seks norske jenter gikk videre. Sjekk resultater i faktaboksen:

Resultatlister prolog damer

1. Dahlqvist, Sverige

2. Sundling,Sverige +1.89

3. Nilsson, Sverige +2.81

4. Björnsen, USA 5.26

5. Lundgren, Sverige +6.12

6. Falk, Sverige +6.13

---

Norske:

8. Jacobsen +7.07

13. Falla 8.41

18. Østberg +9.28

20. Stavås Skistad +9.91

22. Udnes Weng +10.18

26. Eide +11.14

30. Stenseth +12.24 Vis mer vg-expand-down

I herreklassen var det som ventet Johannes Høsflot Klæbo som igjen gjorde en sterk prolog og var best foran italienske Pellegrino og russiske Bolsjunov. Totalt seks norske løpere gikk videre fra prologen. Derimot ble Sondre Turvoll Fossli og Finn Hågen Krogh slått ut.

Finalene starter 14.30.