Poltoranin trekker dopingtilståelsen – hevder han ble psykisk skadet av fengselsoppholdet

Aleksej Poltoranin har erkjent bruk av bloddoping, skrev den østerrikske statsadvokaten i en pressemelding sist uke. Nå trekker langrennsløperen tilbake denne innrømmelsen.

Det fremgår av et intervju med Bnews i Kasakhstan, der skiløperen også hevder at han ble psykisk skadet av fengselsoppholdet i Østerrike.

– Alle mine tester viser at jeg er ren, at jeg ikke tok noen ulovlige preparater. Jeg tenkte på å ta forbudte stoffer, men tok det ikke. De stoppet meg i tide. Jeg angrer på at jeg hadde slike tanker og beklager, sier Poltoranin.

Til Bnews forteller klassiskspesialisten om fengselsoppholdet i Østerrike:

– Jeg ble holdt i enmannscelle i en kald kjeller, med minimalt av fasiliteter. Der og da tenkte jeg at jeg var villig til å si alt mulig for å komme ut i frihet og treffe familien. Nå prøver jeg å komme meg etter den psykiske skaden jeg fikk i fengselet.

Poltoranin var regnet som en favorittene på 15 km klassisk i VM, men ble pågrepet av politiet samme dag:

– Jeg dro tilbake til leiligheten vår, der politiet ventet meg. Om jeg ble arrestert under en blodoverføring? Nei, det er løgn. Jeg har ikke gjort noen blod-transfusjon, hevder han.

Aleksej Poltoranin er - på grunnlag av etterforskningen til østerriksk og tysk politi - utestengt av det internasjonale skiforbundet fra 1. mars. Han er derfor ikke med i Holmenkollen i helgen.

I tillegg til Poltoranin, ble de to østerrikske skiløperne Dominik Baldauf og Max Hauke og de to estiske Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu pågrepet i aksjonen forrige uke. Statsadvokaten har meldt at alle innrømmet forholdene og derfor ble løslatt. Men nå trekker altså Poltoranin sin tilståelse.

Dette står imidlertid i kontrast til at hans personlige trener Aleksej Nakonetsjnij har beklaget dopingen:

– Kjære Kasakhstan, jeg beklager anti-dopingregelbruddene som min elev begikk. Jeg beklager til alle i landet, foreldre og lederskap. Jeg anser meg selv som en av de skyldige for det som har skjedd ettersom jeg har satt målet for Aleksej helt siden han var 11 år gammel; vinne gull, sa han i en uttalelse gjengitt på vksport.kz.