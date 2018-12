SKUFFET: Maiken Caspersen Falla røk ut i semifinalen i sprinten i Toblach. Norges beste sprinter har slitt med sykdom i sesongstarten. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Etter ny sprintfiasko: Aukland ber landslaget vurdere egen kvinnesatsing

LANGRENN 2018-12-30T07:32:20Z

TOBLACH (VG) For noen år siden dominerte norske kvinner sprintlangrenn stort. Nå er beste norske løper, Maiken Caspersen Falla, nummer ni sammenlagt i sprintverdenscupen.

Publisert: 30.12.18 08:32

For andre verdenscuprenn på rad var det ingen norske kvinner i finalen i sprint under Tour de Ski-åpningen i Toblach. 4. og 5. plass plass er de beste prestasjonene i sprint denne sesongen. Lørdag ble Maiken Caspersen Falla beste norske på sjuende plass.

– Det viser seg igjen at vi ikke er i finalen på sprint i år. Det er VM-distanse og det her er den arenaen som er mest likt VM-løypen. Og det viser at vi har en stor utfordring på kvinnesiden i sprint, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til VG etter at det ble dobbelt svensk på damesiden ved Stina Nilsson og Ida Ingemarsdotter .

– Sverige har hatt en helt motsatt tendens, men det er tidlig å gjøre opp regningen første dagen av Tour de Ski. Man skal gjøre det ferdig her og gå VM, sier Aukland som likevel påpeker at nå-situasjonen er en stor utfordring for de norske damene i sprint.

Sammenlagtlisten fra sprintverdenscupen viser stor norsk dominans gjennom flere år. Norge har hatt sprintvinneren sammenlagt i fire sesonger på rad, men det har det vært en svakere utvikling i fjor og i år som har forsterket seg.

* I 2015 hadde Norge fem blant de syv beste sammenlagt

* I 2016 var fire av de fem første norske sammenlagt

* I 2017 var tre av de fem første norske sammenlagt

* I 2018 var to blant de ni første norske sammenlagt.

I året sesong er det Maiken Caspersen Falla som er beste norske sammenlagt etter fire sprintrenn på niendeplass. To andre løpere er inne blant topp 15. Samtidig har Sverige hatt to på pallen i samtlige fire sprintrenn.

– Du blir god på det du øver på. Vi har øvd på det, men man må prioritere det hardt nok. Vi er ikke mange nok på laget som er villige til å prioritere kun sprint, inkludert meg selv. Jeg har ikke prioritert sprint før distanse, heller motsatt, sier den norske Tour-favoritten Ingvild Flugstad Østberg etter at hun røk ut i kvartfinalen.

Tilbake i 2016 var hun den sprinteren som plukket nest flest poeng i sprintverdenscupen. Nå er hun nummer 14 sammenlagt etter fire sprintrenn.

Nå mener Fredrik Aukland at det vil være fornuftig å vurdere et eget sprintlag for damene fremover. De har kun et samlet landslag i motsetning til herrene.

– De må gjøre en grundig analyse av om det arbeidet som er gjort nå er godt nok og om matchingen er god nok og spesifikk nok for sprintere. Når man har et sprintlag for menn, hvorfor skal man ikke ha et sprintlag for kvinner. Det kan være en løsning, sier Aukland.

Maiken Caspersen Falla er en av de få rendyrkede sprinterne på damesiden. Løperen med medalje i de fem siste mesterskapene på rad mener at et eget sprintlag hadde blitt for tamt på damesiden. Hun påpeker at det kun ville dreid seg seg om tre-fire løpere på det laget og at det stort sett er de samme som hevder seg i sprint og distanselangrenn blant kvinnene.

– Vi må selvfølgeig sette oss ned å evaluere hva vi gjør galt, men jeg vet ikke om det er løsningen. Vi må få frem en vilje i laget til å trene sprint, sier Falla.