GOD TONE: Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm er et lite symfoniorkester.

Fossesholm vil flytte nærmere Johaug

Skitalentet Helene Marie Fossesholm (20) ønsker å trene med Therese Johaug (33) og bruke Olympiatoppen etter «smellen» i fjor.

Sist vinter ble en skuffelse for Fossesholm. Hun trente for hardt i oppkjøringen, måtte nedskalere treningen på høsten og endte med å bryte sesongen i OL.

Nå nærmer hun seg full trening igjen, men det er fortsatt uten hardøkter.

– Jeg bygger meg opp, og trener mer og mer. Hardøktene skal ikke komme for tidlig. Det dummeste jeg gjør, er å begynne for tidlig med hardøkter. Det er de som gir deg mest juling, og da er det viktig å være rustet for det, sier Fossesholm til VG.

Hun er revansjesugen etter treningssmellen. De siste månedene har vært tøffe.

– Det er dritt selvfølgelig. Noe annet ville vært latterlig å si. Jeg elsker jo å trene både hardt og lenge, og jeg får ikke nok. Det er en fordel, men også en ulempe. Det har jeg fått kjenne på. Jeg skal bruke til min fordel at jeg har lært, sier Fossesholm og slår fast:

– Livet er herlig, bortsett fra formen, den er ræva.

TUNGT: Helene Marie Fossesholm måtte få hjelp av Therese Johaug i målområdet etter stafetten på Lillehammer. Etter å ha gått Norge inn til tredjeplass var Fossesholm utslitt.

Nå er planen å flytte fra Vestfossen til Oslo. Håpet er å få trent med skidronningen Therese Johaug, som har lagt opp.

– Der er det mange du kan trene med. Therese blir ikke vond å be. Hun har lagt opp, men kommer ikke til å legge fra seg ski, staver eller sko. Hun har også lovt meg en tur innover Sørkedalen, så jeg får med meg Oslos beste guide, sier Fossesholm:

– Der er også Olympiatoppen, hvor det er mange fasiliteter både med tanke trening og oppfølging av trening.

Johaug og Fossesholm er gode venner – tross aldersforskjellen:

Hennes personlige trener Geir Endre Rogn peker på at det vil være nyttig for 20-åringen å bruke Olympiatoppens ressurser rundt trening, kontroll av trening og oppfølging mer.

– Vi håper å gå i gang med gradvis innføring av hardøkter snart. Det følges opp med tester hos Olympiatoppen, sier Rogn og støtter en flytting til storbyen.

– Jeg tror det er en veldig fin timing på det. Der kan du få litt bedre kontroll i treningen og være innom Olympiatoppen og ressursene der. Det vil nok gjøre litt ekstra, sier Rogn.

Treneren tror Olympiatoppens ressurser kunne hindret at Fossesholm «tråkket litt for hardt på gassen» (hennes egne ord) sist sesong.

Rogn, som begynte å samarbeide med Fossesholm etter det gikk galt, tror det ble for stor økning av treningsmengder og typen intervaller ble i overkant harde i oppkjøringen. Samtidig begynte hun med høydetrening.

– Det kunne sikkert gått bra, men da måtte det vært mer presisjon og kontroll, sier Rogn.

Han mener det er for tidlig å si noe om resultat-forventninger til Fossesholm neste vinter, hvor VM i Planica er det store mål.

– Jeg har lyst til å bite fra meg. Forventningene er der, sier Fossesholm.

VM-gullet i 2021 på stafett var stort: