Utrolig sekunddrama: Johaug vant gull med 0,4 sekunders margin

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) og Kerttu Niskanen (33) kjempet intenst gjennom hele rennet, men mot slutten snek Johaug seg foran tok OL-gull.

Med kun 0,4 sekunders margin gikk Kerttu Niskanen i mål, to minutter etter at Johaug hadde krysset målstreken. Dermed blir det et nytt OL-gull for Therese Johaug - hennes tredje i karrieren.

Gullet er det femte norske gullet i årets OL.

Bronsen gikk til Krista Pärmäkoski, 31,5 sekunder bak Johaug. Natalja Neprjajeva endte kun ett tidel bak den finske utøveren.

Da Neprjajeva kom i mål, var alle løperne i seedet gruppe i mål. Da kom også jubelbrølet fra Therese Johaug i målområdet.

For de øvrige norske løperne - Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold - ble det ikke noe toppresultat. De tre endte alle godt utenfor topp 15.

UTROLIG JEVNT: Johaug gikk bort til Kerttu Niskanen etter at den finske utøveren hadde kommet i mål, etter det som ble et utrolig jevnt renn.

Therese Johaug tok karrierens første individuelle OL-gull da hun vant 15 kilometer fellesstart med skibytte på lørdag. Da var den norske 33-åringen helt overlegen i siste halvdel av rennet, og hun stilte som favoritt i torsdagens renn.

Det selv om hun faktisk ble slått av Frida Karlsson i den siste 10-kilometeren i klassisk hun gikk i OL - tilbake i Ruka den siste helgen i november.

Johaug hadde før det vunnet alle renn hun hadde gått på 10 kilometer klassisk med intervallstart siden hun ble nummer fem på distansen i Lahti i mars 2015, inkludert et VM-gull på øvelsen i Seefeld i 2019.

UTSLITT: Therese Johaug kom over målstreken til ledelse.

Johaug var først ut av de virkelige favorittene med startnummer 36 og tok ledelsen da hun passerte de første passeringspunktene, men bakfra var det flere som la ut i høyere tempo. Like bak Johaug fulgte Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen og Tatiana Sorina, som alle var raskere enn Johaug frem til både 1,3 og 1,8 kilometer.

I etterkant gikk også flere av de andre gullkandidatene, som Frida Karlsson, Ebba Andersson og Natalja Neprjajeva, ut mot slutten av seedet gruppe.

Verken Andersson eller Karlsson klarte å legge seg inn foran Johaug i starten, men det gjorde Neprjajeva til gangs. Den russiske utøveren var hele 12,8 sekunder foran Johaug etter 1,3 kilometer.

Johaug så ut til å ha snudd trenden inn mot 5 kilometer. Da var hun i ledelsen etter at alle favorittene hadde passert, 0,6 sekunder foran Niskanen og 6,2 sekunder foran Neprjajeva.

Ut mot 6,3 kilometer tapte imidlertid Johaug mye - i det samme terrenget som hun tapte mye tid på vei til 1,3 kilometer. Niskanen hadde plutselig fått en ledelse på 11 sekunder, men så satte Johaug opp tempoet.

– Det blir et sekunddrama uten like, sa Discovery+’ ekspertkommentator Trond Nystad.

Og det skulle vise seg at det ble et sekunddrama med en lykkelig norsk avslutning.