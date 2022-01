NYTT UTSTYR: Heidi Weng har fått spinningsykkel og treningsutstyr i isolasjon i Italia. Her fra sesongstarten på Beitostølen.

Slik er OL-håpenes isolasjon i Italia – Weng har fått spinningsykkel

SEISER ALM (VG) Skiforbundet gjør flere grep for å ta vare på coronasmittede Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå som sitter isolert på hotellrom i Italia.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Anne Kjersti og Heidi har jeg snakket med hver dag, men det er jo ikke så mye å si. Jeg prøver å vise omtanke, men det er jo bare svart de første dagene, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener for kvinnene, til VG.

Han fløy hjem fra OL-samlingen i Seiser Alm sist helg med Arild Monsen. Mandag ble det kjent at Monsen hadde coronavirus, og onsdag kom meldingen om at Weng og Kalvå var smittet – tett innpå OL som har første langrennsøvelse 5. februar.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på discovery+

Weng og Kalvå må sitte i isolasjon i Italia frem til 3. februar. Foreløpig er de på hotellet Steger-Dellai.

Forbundet ser på muligheter for å finne noen bedre egnet rom de kan bo i isolasjonstiden, og prøver å sende ned en person som kan bistå. Duoen har også fått treningsutstyr.

– Vi gjør det beste for å legge til rette for dem. Heidi ønsket en spinningsykkel, så da fikk vi kjøpt det og litt treningsutstyr til styrke. Men det er ikke bare-bare det heller, for da må vi klargjøre med legeteamet om en kan kjøre i butikken og kjøpe dette, sier Iversen.

ISOLASJON: På dette hotellet, Steger-Dellai i Seiser Alm, sitter Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå i isolasjon.

– Vet du noe mer om Weng og Kalvå får dratt til OL?

– Det er satt litt på vent. Dem får vi ikke gjort noe med før helgen, men per nå tolker vi at det er isolasjon i ti dager i Italia, som vi ikke kan bryte. Det må dem finne seg i, sier Iversen.

Han har et håp, men er usikker. Mest på grunn av de strenge innreisereglene i Kina.

– Med det forløpet omikron gir på noen, kan det være fullt mulig å gå gode skirenn raskt. Så det er ikke sykdommen som stopper dem mest foreløpig, det er mer de strenge reglene som er for å komme inn i Kina.

Info Ulike coronaregler Regler i Italia: *I Italia gjelder ikke karantene for nærkontakter hvis man har tatt booster-dose eller er vaksinert innen de siste fire månedene (120 dager). Er man utenfor det, er det krav om fem dager karantene og negativ test. *Langrennssjef Espen Bjervig har sagt at flere utøvere ikke har booster-dose eller vaksine de siste fire månedene. *Tester man positivt i Italia med booster-dose eller vaksinedose de siste 120 dagene, får man isolasjon for 7 dager.

*Hvis ikke du har booster-dose eller vaksinedose de siste 120 dagene, får man isolasjon i 10 dager. *For å komme ut av isolasjon må man leverte negativ test. Man må også være symptomfri i tre dager. *Hvis man fortsetter å teste positivt for omikron- eller betavarianten kan du ende med 21 dager i isolasjon. Kilde: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/italy/coronavirus Regler ved innreise til OL i Kina: *Før avreise til Kina, må alle avlegge to negative PCR-tester i løpet av de siste fire dagene før avreise. *Hvis man har fått påvist smitte i løpet av de siste 30 dagene før avreise, må de teste negativt ytterligere to ganger i løpet av de siste dagene før avreise. Det skal være 24 timer mellom hver av testene som blir utført, ifølge Olympiatoppens medisinske ansvarlige, Aasne Fenne Hoksrud. Vis mer

Foruten Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og de to smittede, ble resten av OL-gjengen flyttet ti minutter til Hotell Gstatsch.

Årsaken er at det kun var booket hotell til onsdag (i går), ettersom opprinnelig planlagt hjemreise fra Italia til Norge 26. januar (i går), og videre til Kina 27. januar (i dag). Nå er håpet å fly fra Italia til Norge 30. januar og videre til Kina 31. januar.

– Det virker som jentene takler det bra. De organiserer spilling over Teams, og jeg ser det er en del krangling om regler, så de gjør det beste for å ikke grave seg ned, sier Iversen.

Løper Helene Marie Fossesholm sier hun bruker mye tid på telefon.

– Jeg er glad jeg har Snapchat. Det blir mange video-snaps om dagen, og jeg er veldig glad for alle som sender til meg, sier Fossesholm til VG.

Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for herrene, har sett alle renn fra VM i Lahti, Seefeld og Oberstdorf.

Iversen er foreløpig pigg og har testet negativt på flere tester hittil hjemme i Meråker. Han håper å dra til Kina 31. januar. I mellomtiden har han mer enn nok å gjøre.

– Det er forferdelig travelt. Telefoner, mailer, test og hit og dit. Men jeg er fortvilet for dem som sitter alene på hotellet, samtidig som vi har begynt å tenke på reserver. Vi har ringt til en på sprint og en på distanse foreløpig, sier Iversen.

Info OL-håp Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Vis mer

Sprinter Ane Appelkvist Stenseth bekrefter til VG at hun er den ene og legger til at hun håper gjengen i Seiser Alm kommer seg til OL. Mens Silje Silje Theodorsen også skal ha fått beskjed om å være klar.

– Ikke noe dårlig tips, sier Iversen.

– Hvor mye vil alt dette koste troppen når det skal kjempes om medaljer?

Det er usikkert. Det er klart det lekker en del energi hos alle, og det gjelder begrense det. Så lenge de får trent i fantastiske forhold hjelper det mye. Men vi er dårligere rustet til første øvelse og sannsynligheten for at noen har en litt dårligere dag da, er jo litt større, svarer Iversen.