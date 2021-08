TRIVES I HØYDEN: Therese Johaug er først opp de fleste bakker, også her da hun vant Lysebotn Opp i begynnelsen av august. Johaug står over Toppidrettsveka.

Frykter Norge bommer foran OL: Bare Johaug har startet høydejobben

HITRA (VG) Therese Johaug (33) dro på tre ukers privat høydeopphold i sommer. Svenskene var i høyden i juni. Russerne i juli. NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener høydetrening er helt avgjørende foran OL. Marit Bjørgen er enig.

Bjørn kommenterte 55-kilometersløpet på rulleski under Toppidrettsveka torsdag. Tirsdag reiser langrennslandslagene til høyden.

– Therese gjør det som er mest fornuftig etter de erfaringene vi har. Så er det en del andre som ikke har gjort det som er beste praksis, sier Torgeir Bjørn til VG.

– Du mener resten da?

– Ja. Og svenskene, svarer Bjørn.

Langrennskonkurransene under OL i Beijing om et halvt år går på opp mot 1800 meters høyde. Marit Bjørgen har trent mye i høyden. 41-åringen ble nummer tre på langløpet under Toppidrettsveka torsdag.

– Når OL går i høyden, så mener jeg at skal man være godt nok forberedt, så må man kanskje ha det høydeoppholdet og gjøre seg erfaringer. Det er kjempeviktig, sier Bjørgen om Johaugs ekstra uker i høyden.

NUMMER TRE: Marit Bjørgen (t.h.) spurtslo Emilie Fleten i kampen om 3.-plassen på 55-kilometeren på Hitra under Toppidrettsveka torsdag kveld.

Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull.

– Høyden er brutal. Man må lære seg å finne farten og hvordan man skal gå på den, hvordan kroppen responderer. Det er kanskje de yngre som trenger den erfaringen. Det er kjempeviktig i forkant, sier Bjørgen og legger til at hun ble bedre i høyden desto flere høydeopphold hun hadde.

Dette er høydetrening: Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn er tidligere landslagsløper i langrenn med 11. plass på 5-mila i OL i 1988. Han har også vært fysisk trener for skiskytterlandslaget og personlig trener for Ole Einar Bjørndalen.

Torgeir Bjørn forstår ikke hvorfor Norge ikke satser på et sikkert opplegg med flere høydeopphold som både Bjørgen, Johaug, Petter Northug og skiskytter Ole Einar Bjørndalen har lyktes med tidligere. Han tror det som eventuelt kan redde mye av OL-opplegget er at løperne etter planen skal ha en akklimatiseringsperiode i høyden foran OL på fem-seks uker.

– Om løperne ikke har sykdom, skader eller livssituasjon som tilsier at de ikke kan være borte i høyden lenge, hvorfor gjør de ikke det som erfaringen tilsier er best? Som Therese har gjort, sier Bjørn.

GOD TRENING: Johannes Høsflot Klæbo (midt i bildet) skal være i toppform om ett halvt år. Torsdag ble han nummer 25 på 55 kilometer rulleskirenn.

Klæbo: – Kunne ikke brydd meg mindre

Midt i juni var de svenske langrennsløperne på høydeopphold i franske Tignes. Der bodde de på 2100 meter og trente på 3000 meter. Hele det russiske landslaget var i Italia i juli. Johannes Høsflot Klæbo blir overhodet ikke stresset over at konkurrentene var i høyden i sommer.

– Jeg kunne ikke ha brydd meg mindre. Det er svaret mitt. De skal få holde på med akkurat det de vil. Jeg bruker ikke en kalori på å tenke på det, sier Klæbo.

– Du er så trygg på eget opplegg?

– Det er så enkelt som at jeg orker ikke å bruke tid på det som jeg ikke kan gjøre noe med. Det andre gjør er opp til dem. Jeg har lagt min plan. Om russere, tyskere og italienere trener sammen i høyden, så vær så god. Så får vi telle opp. Hadde jeg ment det var riktig å dra til høyden i sommer, så hadde jeg dratt, svarer Klæbo som tok tre gull i forrige OL.

Iversen: – Ikke rom for feil

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen er også trygg på det norske opplegget.

– Opplegget vårt er mer enn godt nok, men det er ikke rom for å gjøre noen feil på de samlingene som er igjen, sier Iversen til VG.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen er trygg på det norske opplegget frem mot OL. Her fra samling i Sandefjord i juni.

Landslagstreneren mener det ikke er Johaugs tre ekstra uker i høyden som gir henne et forsprang foran OL, men kontinuerlig trening gjennom mange år.

– Hadde det vært så viktig å dra i høyden i sommer, så hadde vi gjennomført det. Men med reise, styr og karantene, så var det ikke så viktig, men nå må vi nok reise, sier Iversen foran tirsdagens avreise.

Han mener også at høydetrening er litt avleggs, nå er det akklimatisering som er det viktige.

– Det fokuset har nok endret seg litt siden 1990-tallet. Det er lenge siden vi dro i høyden for høydeeffekten. Men vi må øve på å konkurrere hardt i høyden, sier Iversen.

GODT HUMØR: Petter Northug gikk 55-kilometeren på Hitra torsdag.

Svenske Max Novak og Astrid Øyre Slind vant torsdagens renn. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 25, et drøyt minutt bak Novak. Petter Northug ble nummer 65 av 85 som fullførte.