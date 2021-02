Iversen foran tremila: − Det blir et sant helvete

OBERSTDORF (VG) Emil Iversen (29) tror 30 kilometer fellesstart med skibytte blir en forferdelig opplevelse.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

Det er varmt i Oberstdorf. Lørdag klokken 1330 starter 30-kilometeren for herrer.

– Det blir et sant helvete. Det blir nok noe vi aldri har opplevd maken til før. Det blir en seig opplevelse. Det er bare å forberede seg, å spise og drikke mye, og håpe på veldig gode ski. Det blir en batalje, sier Emil Iversen til VG.

Iversen ble nummer ti på sprinten torsdag. Da ble det ifølge sprintverdensmester Johannes Høsflot Klæbo målt 31 grader i solsteken på stadion.

– Jeg tipper det blir det tøffeste skirennet vi noen gang har gått. Det er bare å brette opp ermene, sier Iversen.

– Hvordan tror du forholdene i løypa blir?

– Tipper de blir som de har vært: Forferdelig. Men det var ganske bra i dag, så det kan hende at om de åpner for salting og at de får det til. Men når det er så varmt og sol, så det blir tøft selv om det er saltet, og vi skal gå lenge, sier Iversen som hyllet lagkameraten etter sprinten:

– Det blir en krig

Men 29-åringen fra Meråker er klar for å yte sitt aller beste. Oppladningen for å tåle de tøffe forholdene blir nok mat og drikke. Torsdag kveld viste værmeldingen sol, men ikke fullt så varmt som det var under sprinten. Men solen tar skikkelig tak i alpelandsbyen ikke langt fra grensen til Østerrike.

– Man kan bli uvel av å spise og drikke for mye, så man må ikke drikke for mye. Men det er nesten ubegrenset hva du kan ha i deg når du svetter og presser deg i varmen her, sier Iversen.

– Hvordan blir det mentalt?

– Det blir en krig, mot varmen, føret og konkurrentene. Jeg er godt forberedt. Jeg kunne ikke gjort så mye annerledes, svarer Iversen.

Klæbo er spent foran sitt andre VM-løp i Oberstdorf.

– Det blir varmt ja. Det blir krevende. Jeg håper og tror det blir greit. Det blir spennende å se på skiene. Vi hadde fantastiske ski i dag, sier Klæbo.

Han har gått skirenn i enda varmere vær.

– Jeg har gått i 40 grader i Kina. Da trodde jeg at jeg skulle stryke med. 40 grader og med sånn kullos, det var røyk overalt. Jeg så jo ingenting, sier Klæbo til VG.

Etter VM-gullet torsdag ble det mye følelser for Klæbo:

Men han bruker ikke energi på å tenke på varmen.

- Jeg har bestemt meg for at ting jeg ikke får gjort noe med skal jeg ikke bruke energi på. Det som kan gagne meg er fokus på arbeidsoppgavene. Det blir spennende lørdag, sier Klæbo.

Sjur Røthe er tittelforsvarer på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Damene går 15 kilometer fellesstart med skibytte, og har start klokken 1145. Therese Johaug er tittelforsvarer.

Søndag er det lagsprint, da er det nok en gang meldt knallsol.