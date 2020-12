FORTSATT JA: Therese Johaug bryter ikke samarbeidet med Huawei. Her i forbindelse med et intervju da hun lanserte sin egen YouTube-kanal tidligere i høst. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentator mener det er «forkastelig» at Johaug ikke bryter med kinesisk selskap

Barcelona-stjernen Antoine Griezmann bryter samarbeidet med den kinesiske telegiganten Huawei. Therese Johaug har ingen planer om å gjøre det samme. «Forkastelig», mener Minerva-kommentator Jan Arild Snoen.

Han har i et innlegg på tidsskriftet Minervas hjemmeside bedt Johaug om å bryte samarbeidet med Huawei.

IPVM, et USA-basert selskap for overvåkningsetterforskning, sa i en rapport denne uken at Huawei har vært innblandet i å teste en teknikk for ansiktsgjenkjenning i Kina – som kan sende varsler til politiet når den identifiserer ansikter til den uiguriske minoriteten. Kina er sterkt kritisert for å ha sendt uigurer og medlemmer av andre minoriteter i såkalte omskoleringsleirer, mens kinesiske myndigheter mener de er der frivillig.

Snoen peker også på det sikkerhetsmessige. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere bedt norske myndigheter holde et øye med Huawei på grunn av deres tette bånd til kinesiske myndigheter.

BRØT AVTALE: Den franske verdensmesteren Antoine Griezmann vil ikke lenger samarbeide med Huawei. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Den svenske stjerneartisten Zara Larsson (22) fortalte i sommer at hennes samarbeid med Huawei er avsluttet. Torsdag kom den samme meldingen fra fotballstjernen Antoine Griezmann. Og samme dag kunne Aftonbladet avsløre at også svømmedronningen Sarah Sjöström ikke forlenger sitt samarbeid med telekom-giganten.

Therese Johaug har også sponsoravtale med Huawei. Konfrontert med utviklingen det siste døgnet uttaler Johaug-manager Jørn Ernst seg på denne måten til VG og andre norske medier fredag:

«Vi forholder oss til den faktabaserte offisielle informasjonen fra Huawei angående selskapets rolle og holdning til denne saken, og selskapets forpliktelse til menneskerettigheter (https://www.huawei.com/uk/declarations/huawei%20human%20rights%20commitment).

I vår generelle vurdering av vårt samarbeid med Huawei, så legger vi til grunn at norske myndigheter og selskaper har et nært og omfattende handelssamarbeid med kinesiske selskaper.

Vi forholder oss til vår samarbeidsavtale med Huawei, og utover dette har vi ingen kommentarer knyttet til andre aktørers beslutninger vedrørende sitt samarbeid med Huawei».

Snoen står på at Johaug bør bryte avtalen:

– Det har vært en langvarig debatt om at Huawei er et tvilsomt selskap sikkerhetsmessig, men først og fremst fordi Huawei er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd mot den muslimske minoriteten uigurer. Et sånt selskap kan ikke en norsk toppidrettsutøver fronte, mener Jan Arild Snoen.

– Du mener det er bevis for at Huawei er involvert i brudd på menneskerettighetene?

– Ja, det mener jeg det er bevis for, senest i Washington Post denne uken. Det var også dette som førte til at Griezmann har trukket seg fra avtalen sin.

Snoen reagerer på at Jørn Ernst snakker om at de forholder seg til «den faktabaserte offisielle informasjonen fra Huawei»:

– Dette er et selskap som konsekvent lyver. Her er det en naivitet som bare er begrunnet i en ting – å tjene penger, mener Minerva-kommentatoren.

– Så Johaug bør bryte avtalen?

– Jeg synes det er helt forkastelig at hun fortsetter på denne måten. Det er rett og slett en skam at en idrettsutøver er så tonedøv for verden rundt seg, mener Jan Arild Snoen.

KRITISK: Jan Arild Snoen. Foto: minervanett.no

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tidligere advart mot Huaweis virksomhet. Advarselen var knyttet til frykten for at selskapet kunne bli brukt til spionasje for kinesisk etterretning, og at dette var en potensiell trussel for norsk sikkerhet.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør i forbindelse med 5G-nettet som skal bygges ut. Ikke fordi vi tror at det er noe galt med Huawei og menneskene som jobber i Norge, men Huawei som selskap har antagelig ganske tette bånd til kinesiske myndigheter, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland i februar 2019.

