«BAUTA»: Therese Johaug karakteriserte på torsdagens pressekonferanse sin kjæresten Nils Jakob Hoff som en «bauta». Her er de fotografert etter høringen i CAS-domstolen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kjæresten om da Johaug ville legge opp: – Hele verden ramlet i hodet på oss

Publisert: 19.04.18 20:08

Therese Johaugs kjæreste, roeren Nils Jakob Hoff, satte foten ned da hun ville legge skiene i boden i oktober i fjor. Paret hadde en tøff tid med både CAS-dommen og dødsfallet til Nils Jakobs far.

– Det var veldig tydelig for meg. Hun var i en situasjon der hun ikke var skikket til å ta de store avgjørelsene i livet. Vi snakket sammen. Jeg sa at hun fikk lov å legge opp, men ikke i dag.

Therese Johaug fortalte på en pressekonferanse torsdag om de 18 månedene ute og at hun på ett tidspunkt tenkte at «jeg er ganske sikker på at jeg ikke har lyst på dette noe mer».

Det skjedde da de to var på ferie i Florida sammen. Hoff hadde nettopp avsluttet ro-VM der.

– Hele verden ramlet i hodet på oss, sier han til VG.

Først fikk hun en CAS-dom betydde at OL gikk fløyten, så døde Nils Jakobs far Nils Asbjørn Weidemeyer Skulstad dagen før han skulle dra til ro-VM.

– Det var en spesiell tid. At hun skulle få den forlengelsen på utestengelsen, kom som et sjokk på oss. Ut fra det vi opplevde i CAS-høringen, var det åpenbart hva vi trodde utfallet skulle bli. Men slik ble det altså ikke.

– Hva skjedde med Therese?

– Naturlig nok gikk luften litt ut av ballongen. Det var en naturlig reaksjon på hele greia. Motivasjonen forsvant litt. Det er sånn som eskalerer til et punkt der du må ta tak i ting. Vi snakket rundt det.

Hoff var klar på at hun ikke fikk lov å ta en så viktig avgjørelse som å legge opp som skiløper i den tilstanden.

– Jeg sa at hun skulle vente med å bestemme seg «til du får overskudd, energi. Til du er i balanse».

– Har dere snakket mye om dette øyeblikket etterpå?

– Nei, faktisk ikke.

– Men hva skjedde?

– Therese kom hjem, fikk energien tilbake og skjønte at det fortsatt var moro å gå på ski.

Nils Jakob Hoff forteller at Johaug alltid har vært opptatt av å ha det gøy med idretten, få de gode opplevelsene, få naturopplevelser.

– Det handlet om ikke å bry seg så mye som alt som skjedde rundt. Hun fikk tilbake følelsen av hvorfor det er moro å gå på ski. Og innse hvor heldig hun er som har det som jobb.

– Hva skulle til for at det skulle snu?

– Det var vel egentlig bare det gode, gamle stikke fingeren i jorden, trekke pusten og telle til ti.

– Når snudde det?

– Jeg tror det snudde litt etter litt da hun fikk overskuddet tilbake og fikk det på avstand. Ved å flytte fokus fra OL som forsvant til å se på alt det positive som hun har gående.

– Handler det om «Johaug»-produktene?

– Ja, Therese var mye involvert i merkevaren sin. Fokuset på den biten har gitt henne mye. På den måten viste hun også at det ikke er noen stor, skummel verden der ute den dagen hun slutter. Hun fikk vist at hun behersker også dette.

– Så de ansatte der har vært til god hjelp?

– Ja, hun har jobbet tett på jentene der. De har et godt sosialt miljø, inkluderende og hyggelig. Det har vært fint for Therese å være en del av prosessen der. Og noe som kom i tillegg til skimiljøet.

Selv satser Nils Jakob Hoff for fullt i videre i roing. Til vinteren er det Johaugs tur. Hva tror han om det?

– Det har jeg ingen formening om, men jeg vet at hun er bedre enn noen gang, at hun gleder seg til å konkurrere og at hun er supersulten. Når hun finner maksfarten og får testet seg mot de raskeste, så får vi se. Alt ligger i hvert fall godt til rette.

– Det er ingenting som skulle tilsi at hun ikke kan like fort eller fortere enn hun har gjort. Så har også de andre jentene gjort det kjempeimponerende. Det blir spennende, mener Therese Johaugs kjæreste.

Hun hyllet på torsdagens pressekonferanse sin kjære:

– Vi har vært et godt team fra dag én. Han har vært bautaen min for at jeg kan hente frem den indre motivasjonen. Vi har hatt det mye moro sammen og jeg har fått muligheten til å gjøre andre ting.

