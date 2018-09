Ida Eide (nummer tre fra venstre), her på sponsoropplegg med Astrid Uhenrholdt Jacobsen, Therese Johaug og Ragnhild Haga, vil bli sårt savnet etter den brå bortgangen. Foto: Frode Hansen

Ski-Norge i sorg igjen: Den ekstreme prøvelsen

LANGRENN 2018-09-03T12:11:00Z

Evnen til å ta vare på hverandre som mennesker står helt sentralt i langrennsmiljøet. Den egenskapen får de så til de grader bruk for denne sommeren og høsten.

kommentar

Publisert: 03.09.18 14:11 Oppdatert: 03.09.18 15:51

Det er uvirkelig hva skimiljøet må gjennomgå.

Kort tid etter at Vibeke Skofterud er fulgt til graven etter en vannscooterulykke, er søsteren til landslagsløper Mari Eide gått bort.

Ida Eide var selv en lovende skiløper lenge.

Hun ble bare 30 år gammel.

Brått ble hun revet bort fra sine kjæreste, da det oppstod hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag.

Aller vondest er sjokket selvsagt for den nærmeste familien, og samboer Nils-Ingar «Nilsi» Aadne.

Men også for det norske landslagsmiljøet er det en brå og brutal sorg man må forsøke å håndtere etter best evne.

Uansett hva trenere og ledere gjør nå, vil det være ufattelig vondt i overskuelig fremtid at uttrykket «en ulykke kommer sjelden alene» viser seg å ha en tragisk aktualitet.

For det er rett og slett ikke til å fatte at et så lite miljø rammes av et dødsfall igjen, og det før sårene etter forrige bortgang er i nærheten av å være leget.

Det eneste det er mulig å gjøre i en slik situasjon, er å stå sammen og støtte hverandre som best man kan.

Mari Eide er naturligvis den på landslaget som vil trenge aller mest backing i den vanskelige tiden som kommer. Og det vil hun få, fra et miljø som har vært utsatt for en rekke prøvelser siden Astrid Uhrenholdt Jacobsens bror gikk bort mens det var OL i Sotsji.

Også Therese Johaug er igjen stilt overfor å måtte takle veldig vonde følelser. Etter å ha mistet to sesonger på grunn av dopingsaken og mistet en nær venninne i Vibeke Skofterud, er enda en som stod henne veldig nær borte.

Ida Eide og Therese Johaug reiste til USA sammen i utestengelsesperioden, de har feiret bursdag sammen og delt gode og vonde opplevelser.

«Therese er den mest utholdende og sterkeste personen jeg kjenner. Hun er rett og slett verdens beste til å klatre motbakker. Derfor er jeg sikker på at hun klarer å komme seg opp den lengste motbakken så langt i karrieren! Stå på Therese, du fortjener all den støtte du kan få», skrev Ida Eida på Instagram da nyheten om at Pyeongchang-lekene røk ble gjort kjent.

Nå må Johaug opp enda en motbakke, en som er mye verre enn et OL fra eller til.

Det er bare surrealistisk at et sprekt, 30 år gammelt menneske skal falle om og dø på denne måten.

Det er umulig å forberede seg på noe sånt, og det er nyttesløst å lete etter mening. Det eneste man nå kan gjøre, er å gjøre en forferdelig tid så lite grusom som det lar seg gjøre.

Ved å takle sorgen sammen. Og akkurat det er det få som kan bedre enn det norske skimiljøet.