Landslagssjefen lover spesialbehandling av Klæbo mot VM: – Blir fort «the special one»

VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) forsvant ut av Tour de Ski med en fantastisk følelse. Nå ønsker landslagssjef Vidar Løfshus å se Klæbo i alle VM-distanser, utenom femmila.

– Han begynner å nærme seg en veldig spesiell situasjon. Han blir fort «the special one», sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG om Klæbos vei til VM som nå er halvannen måned unna.

Landslagsløperne har som krav å prestere i verdenscupen i Ottepää om to uker og i NM deretter for å kjempe seg til VM-plass på ulike distanser. Men Løfshus forteller nå at Klæbo kan få et tilrettelagt opplegg, etter triumfen opp Alpe Cermis.

– Det gjør veldig inntrykk det han gjorde på 15-kilometeren Nå må vi legge til rette for han så han er i best mulig form i VM. Hva det innebærer vet jeg ikke, sier Løfshus.

Selv sier Klæbo at han går ut av Tour de Ski og inn i gondolen som frakter ham ned til dalen han gikk opp fra med en deilig følelse. Og nå har han overbevist landslagsledelsen.

– Det er godt å kjenne at det har fungert så bra som det har gjort nå de dagene her. Jeg tar med meg to viktige distanseseire. Det er kanskje det viktigste, sier Klæbo til VG etter å ha vært først over mål i fem av syv renn i Tour de Ski.

Klæbo ble tidenes yngste Tour-vinner da han vant i det som også var Tour-debuten. Nå skal en perfekt VM-plan legges

– Vi skal optimalisere ham mot VM. Det er det handler om. Da kan det være at vi må ta i betraktning at han ikke skal gå for mange skirenn, sier Løfshus.

Han sier at femmila kanskje er den eneste distansen han «ikke har lyst til å se ham».

– Ellers er han aktuell for det aller meste, sier Løfshus.

Klæbo sier at han regner med at det også er viktig for trenerne å gå klarsignal så tidlig som mulig til VM i februar. Han ser absolutt muligheter for å gå mye.

– Jeg har gjort gode søknader på det meste. Da gjelder det å begynne og forberede seg og satse på at man kan ta en del. Men det er klart jeg må til Ottepää først så får vi ta ting derfra, sier Tour-vinneren.

Løfshus regner også med at Klæbo dukker opp i verdenscuprennet i Ottepää om to uker, men legger nå ikke press på skistjernen.

– Hvor mange skirenn han går der, får bli en diskusjon mellom Arild, Eirik og meg, sier Løfshus og snakker om landslagstrenerne.

Han forteller at han aldri i sine villeste fantasier hadde trodd Klæbo skulle dominere i sin første tour, der flere nordmenn var sterke:

Landslagskollega Martin Johnsrud Sundby ser selv at han nå må prestere fremover i utvalgte renn for å sikre sine egne VM-sjanser. Men han mener det er naturlig at Klæbo selv får velge fritt i VM.

– Får han ikke det, sier Sundby før han fortsetter:

– Han er på et fantastisk bra nivå nå. Femmil skøyting er jeg usikker på om han har lyst til å gå. Men alle andre distanser bør han jo altså ..., men det er ikke min jobb, sier Sundby og henviser til landslagstreneren.

Morfar og trener Kåre Høsflot mener at ting har gått helt etter planen de siste årene. Klæbo har sprengt skalaen resultatmessig målt mot hva de største skiløperne i historien har oppnådd i en alder av 22 år. Det gjelder blant annet storheter som Oddvar Brå, Bjørn Dæhlie og Petter Northug.

– Han er helt spesiell gutt å trene. Han er så sterk kroppslig og i hodet. Dere har sikkert sett i løpene at kanskje ingen slår han taktisk. Han er fenomenal taktisk, sier Høsflot.

Han sier at han visste hva skistjernen var god for på sprinter og 15 kilometer. Men monsterbakken var det null kunnskap om. Etter å ha triumfert opp den bakken gjør han det klart at det bare er å være ydmyk på hjemmebane.

– Når han kommer hjem så får han ordne på rommet sitt og fikse selv. Beina på bakken er det viktigste, sier Høsflot.

NRK-ekspert Fredrik Aukland var også klar på storheten til Klæbo søndag. Selv trente Aukland Cologna da sveitseren vant sin første tour-tittel.

– Han er 22 år og har vunnet verdenscupen sammenlagt, er olympisk mester og når har han vunnet Tour de Ski. Det er det få som har klart før, sier Aukland og mener det Klæbo har oppnådd i så ung alder overgår det alle tidligere skihelter klarte på samme tid.