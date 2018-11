STOR OPPMERKSOMHET: Therese Johaugs comeback under sesongåpningen på Beitostølen fikk mye oppmerksomhet fredag. Her møter hun foreldrene etter seieren i åpningsrennet. Foto: Olsen, Geir

Finsk kommentator beroliger Johaug - tror ikke på hets i Finland

Therese Johaug (30) er forberedt på negative reaksjoner i Finland til helgen. Men den profilerte finske kommentatoren Pekka Holopainen tror ikke på Johaug-hets, selv om han mener mange finner tviler på dopinghistorien.

Johaug venter at det kan bli negative reaksjoner, på grunn av dopingsaken hennes , når hun kommende helg gjør comeback i verdenscupen i Kuusamo.

– Jeg er veldig forberedt på at jeg kan få en annen velkomst der, enn det jeg har fått her. Det er bare for meg å sette på skyggelapper og ha fokus på meg selv, sa Johaug etter sesongåpningen på Beitostølen.

Hun minnet i helgen om plakaten som dukket opp i Kuusamo, med påskriften «DDR Norway Ski Team = Doping Team», halvannen måned etter at henns dopingsak ble offentliggjort i sesongstarten i november 2016.

Tror ikke på hets

Men den profilerte finske kommentatoren Pekka Holopainen, i avisen Ilta- Sannomat, er overvevist om at Johaug ikke har noe å frykte.

- Om hun er urolig for at det blir sterke reaksjoner, blant finske folk, så kommer det absolutt ikke til å bli tilfellet. Det blir ikke slik, sier Holopainen til VG og peker på at langrenn ikke vekker like skarpe reaksjoner som ishockey kan gjøre i Finland.

Samtidig tror han mange i Finland er skeptiske til forklaringen på dopingsaken. Høsten 2016 forklarte landslagslegen Fredrik Bendiksen og Johaug hvordan hun ble gitt en leppekrem av legen på landslagssamling og at bruken av den senere førte til den positive dopingprøven.

- Jeg tror majoriteten av finner er litt skeptiske til leppekremforklaringen. Men nå har hun mistet to sesonger, sonet straffen og saken er avklart. Det må man respektere. Den høyeste domstolen har sagt sitt. Nå er det tid for hennes svar og det får vi. Det tror jeg blir overbevisende, sier Holopainen som mener Johaug heller kommer til å få støtte av det finske publikummet.

Selv sa Johaug i slutten av oktober 2016 dette:

– Det er veldig rart at folk ikke tror på det jeg har sagt, for jeg bare vært veldig åpent og ærlig og fortalt hele historien.

Negative reaksjoner

Det var sterke reaksjoner i Finland da dopingsaken ble offentliggjort. Blant annet ble klesmerket hennes ble trukket tilbake fra salg i Finland på grunn av negative reaksjoner.

Holdningene i Finland ble i fjor kritisert av nyhetssjefen i den finske TV-kanalen YLE , Christoffer Herberts.

– Skadefryden som finnes i Finland rundt det som skjedde med Johaug gjør meg kvalm. Jeg synes at Therese Johaug er et offer, og jeg synes veldig synd på henne. Det som skjedde i Russland er så pill råttent at det ikke engang fortjener å nevnes i samme setning som Johaug, sa Herberts til sin egen kanal .

Holopainen minner om at han ikke trodde det skulle bli negative reaksjoner rettet mot Martin Johnsrud Sundby heller da nordmannen skulle gå i verdenscupen etter at han og Johaug hadde havnet i dopingsaker i forkant av 2017-sesongen.

– Det ble en reaksjon, men det var snakk om en person som hadde laget en plakat, sier Holopainen.