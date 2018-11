Johannes Høsflot Klæbo tabbet seg ut: – Jeg blir forbannet

RUKA/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) klønet det til på oppløpet og Aleksandr Bolsjunov (21) stakk av med seieren. Etterpå var Klæbo forbannet på seg selv.

– Det er surt å stå på annenplass når jeg gjør den bommerten, men sånn er denne idretten. Jeg var så urutinert at jeg snudde meg til den ene siden, men ikke den andre, sukker Klæbo til NRK.

– Det her var en lærepenge. Jeg holder meg til det ordet. Lærepenge. Jeg håper det aldri skjer igjen, sier Arild Monsen, sprinttrener til VG.

Klæbo lå først på oppløpet og trodde han hadde kontroll på seieren. Men 22-åringen hadde mistet oversikten. Han kikket seg til venstre og så ingen. Dermed trodde han seieren var i boks og stoppet å stake.

Før han kikket til høyre. Der kom plutselig Bolsjunov i full fart. Klæbo prøvde desperat to nye staketak, men innså med en gang at tabben ble for kostbar.

– Dere må spørre Klæbo om dette, for jeg vet ikke hva som skjedde, sier Bolsjunov.

– Blir forbannet

TV-bildene viste en tydelig irritert Klæbo etter målgang. Han rev i startnummeret sitt før han satt seg ned ved reklameskiltene. Der fikk han trøst av Monsen.

– Jeg blir forbannet og har lyst til å være for meg selv. Jeg må bare fleipe med det og si at jeg var urutinert, så får vi prøve igjen i morgen. Jeg må bare lære av det. Det der gjør jeg ikke, sier Klæbo.

Sluttstilling: 1) Alexander Bolsjunov, Russland, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 3) Eirik Brandsdal, Norge, 4) Emil Iversen, Norge, 5) Gleb Retivykh, Russland, 6) Sondre Turvoll Fossli, Norge, 7) Calle Halfvarsson, Sverige, 8) Alex Harvey, Canada, 9) Federico Pellegrino, Italia, 10) Andrej Sobakarev, Russland. Øvrige norske: 13) Kasper Stadaas, 16) Sindre Bjørnestad Skar, 19) Finn Hågen Krogh. Slått ut i prologen: 41) Martin Løwstrøm Nyenget.

– Arild sa det rett ut. Jeg regner med at han ikke gjør det der igjen. Det var surt, er reaksjonen til Kåre Høsflot.

Han er morfar og trener for Klæbo.

– Johannes burde tatt det, men ikke når han gjør det på den måten. Neste gang tenker jeg han fullfører helt ut, fortsetter Høsflot på telefon til VG fra stua hjemme i Trøndelag.

Høsflot legger til at han mener at Klæbo er i rute til VM i Seefeld i februar.

Brandsdal på pallen

Klæbo vant åtte av elleve sprintrenn sist sesong, inkludert OL-sprinten. Han har vært på pallen de siste elleve sprintrennene han har gått i verdenscupen.

Eirik Brandsdal tok tredjeplassen. Bak pallen fulgte Emil Iversen , Gleb Retviyk og Sondre Turvoll Fossli.

– En utrolig bra dag. Det kunne blitt litt bedre, men jeg er veldig fornøyd, sier Monsen.

Samtidig som verdenseliten er i Finland, gikk Petter Northug inn til annenplass på Gålå under Norgescup . Det overrasket treneren:

PS! Martin Løwstrøm Nyenget tok seg ikke videre fra prologen. Kasper Stadaas, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar ble slått ut i kvartfinalen.

PS2! Emil Iversen pådro seg et gult kort.

