TRØNDERE: Johannes Høsflot Klæbo med Petter Northug i bakgrunn under en trening på Beitostølen torsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sjanseløs mot Northug

LANGRENN 2018-11-17T12:23:42Z

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) er en gave til langrennssporten. Men han vil slite med å fylle tomrommet som oppstår når Petter Northug legger opp.

Publisert: 17.11.18 13:23

Verdens beste skiløper har akkurat gjort det alle ventet av ham - han vant sprintåpningen på Beitostølen.

Det er etter all sannsynlighet bare én av en mengde plasseringer helt på toppen, både denne sesongen og i uoverstigelig fremtid.

Vil Klæbo dermed også bli minst like stor i folket som Northug har vært?

Svaret på det spørsmålet er etter alle solemerker «nei».

Det er umulig å komme på et eneste negativt ord å si om kometen fra Byåsen. Og nettopp her ligger kanskje forklaringen i at Klæbo neppe vil nå helt opp til den posisjonen Northug har hatt helt siden han slo gjennom.

Petter Northug handler om så mye mer enn å gå fort på ski.

Det er minst like mye alt rundt som har gjort ham til en oppmerksomhetsgarantist i godt over et tiår.

Hva Northug har hatt å si for interessen rundt langrennssporten, og hvilken økonomisk boost viraken har gitt hele næringskjeden i sirkuset, er det ikke mulig å måle i kroner og øre.

Men det er mange der ute som bør bøye seg i takknemlighet for det Petter Northug har gitt sporten.

Uten frekkheten, replikken, balansen på kanten, karismaen, arrogansen, selvpiskingen, svenskestikkene - og spurten - hadde langrenns uvirkelige popularitet ikke vært som den er.

Nå tyder mye på at Northugs karriere er på oppløpet.

Etter å ha røket i prologen på sprinten, har han gitt seg selv en tidsfrist for å se om kroppen kan tåle skikkelig trening igjen. Gjør den ikke det, kan 32-åringen legge opp med verdens beste samvittighet.

Hva skjer så med interessen for sporten i årene etter ham?

Det er det vanskelig å si noe kategorisk om, men det finnes noen faresignaler. Klima, kostnader, konkurranse og profiler som forsvinner er åpenbart blant disse.

Det hjelper ikke på fremtidsutsiktene, for en sport som står usedvanlig sterkt i dag, at folkekjære Marit Bjørgen allerede har gitt seg.

Der Bjørgen lot skiene snakke, har det uregjerlige ved Northug vært avgjørende for at rebellen har vært en snakkis både da han var best, og i årene etter at han nådde toppen.

Strengt tatt var det ganske betegnende hva som skjedde her på Beitostølen før den nasjonale åpningen.

På pressemøtet hadde Norges Skiforbund, av uforståelige årsaker, klart å sette opp Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug parallelt.

Hva skjedde?

Det var trengsel rundt Northugs bord, og svært god plass der Klæbo satt.

Det er selvsagt urettferdig mot den unge Byåsen-løperen å sammenligne ham med Northugs aura, og mannen med klyvet har knapt satt en fot feil siden han slo gjennom.

Det er heller ikke slik at Johannes Høsflot Klæbo aldri gir av seg selv. Det vet alle som følger ham i sosiale medier, og gode visuelle gener har ikke akkurat slått negativt ut på sponsorinteressen.

Klæbo viste også frem en humoristisk side da «Make Northug Great Again»-capsen dukket opp på forrige idrettsgalla.

Nå er det dessverre lite som tyder på at det ønsket blir innfridd.

Fremover er det Johannes Høsflot Klæbo som er norsk langrenns største trekkplaster, sammen med Therese Johaug.

Han er så ung og så god at han kan stå igjen som den største av alle - rent sportslig - den dagen karrieren er over.

Klæbo er rett og slett en fantastisk idrettsmann, og fremstår som et forbilde på alle mulige måter.

Men han er samtidig så godt oppdratt og så polert at han ikke vil bli et kronisk tema i det offentlige ordskiftet, slik Northug har vært.

Vi lever i en tid der valgfriheten og kampen om oppmerksomheten er enorm, og «post Northug-ærean» vil stille andre krav til snakkiser enn det som var tilfellet på Dæhlie og Ulvangs tid.

Derfor kommer frekkheten og friksjonen rundt Petter Northug til å bli sårt savnet.

For uansett hva man har likt eller mislikt ved skiløperen fra Mosvik i alle disse årene, er det helt umulig å være likegyldig til ham. Og det har større verdi enn mange forstår.