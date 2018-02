Bjørgens frekke svar til svensk kommentator: - Håper han føler litt skam

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Expressen-kommentator Tomas Pettersson avskrev Marit Bjørgen (37) som stafettavslutter. Norges skidronning slo tilbake med en herlig maktdemonstrasjon mot Stina Nilsson (24) - og en solid melding i retning svensken etter stafetten.

– Svarte jeg ikke nå? Jeg svarte vel på oppløpet her? sier Marit Bjørgen glisende til VG.

– Hvordan tror du han føler seg nå?

– Jeg håper han sitter i presseteltet... og føler litt skam, kanskje? sier Norges store stafetthelt lørdag. Sverige ble senket ned til sølv for femte gang på de seks siste mesterskapene.

37-åringen sier hun blir trigget av sånne ting, men melder at hun liker best «å vise det på banen».

– Det fyrer meg opp, ja, sier Bjørgen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han må rakke ned på oss for å fremheve gode utøvere. Det har jeg ikke sansen for. Han (Pettersson) har to jenter med to gull. De er fantastiske utøvere. Hvis han mener at min tid er over, så får han bare mene det. Og så får jeg bare svare, sier Bjørgen.

Hun svarer med store smil, sier hun ikke er forbannet, men det er tydelig at svenskens nedsnakking har gått ordentlig inn på Bjørgen. Hun banker seg med den høyre hånden på hjertet.

– Dette betyr mye for meg selv.

Avskrev Bjørgen

Pettersson har avskrevet Bjørgen to ganger i løpet av OL i Pyeongchang. Først da Charlotte Kalla knuste 37-åringen på 15 kilometeren med skibytte.

«Det var vackert så länge det varade, Marit Björgen. Men nu är din tid över», skrev svensken - som for øvrig følger norsk og internasjonal langrenn svært tett - i en kommentar sist helg .

Men han ga seg ikke der. Pettersson konstaterte følgende foran lørdagens stafett: «Om allt slutar med att Stina Nilsson och Marit Björgen kommer in till stadion tillsammans så kan vi alla andas ut. Då väntar nästa guldfest.»

Slik skulle det altså ikke gå. Superveteran Bjørgen slo nemlig knockout på den svenske ankerkvinnen etter å ha dratt hele veien på den siste og avgjørende etappen.











1 av 4 GULL: Marit Bjørgen glir fra Stina Nilsson på oppløpet, og Norge slår så hardt tilbake etter Sotsji-OL i 2014. For en revansje: Foto: BJØRN S.DELEBEKK,VG

Skammer seg ikke

Tomas Pettersson understreker at han synes Bjørgen gjorde en fantastisk etappe og han synes det er kult at ski-dronningen tar dette gullet i sitt siste OL.

– Det jeg skrev sist er at skiverden har fått en ny dronning. Og Kalla gjorde den beste etappen i dag. Men de gikk ikke mot hverandre. Det fikk vi ikke se, dessverre. Men det endrer ikke mitt grunnsyn. Hun har regjert denne verden i mange år, men det er en ny dronning nå, sier Pettersson til VG.

Han sier han ikke «skammes», slik Bjørgen mener han kanskje burde.

– Dette endrer ingenting. Både Marit og Charlotte hadde hovedrollene i dag. Så jeg skammes ikke, sier svensken.

Og lurer du på hele Pettersson-svaret på Bjørgens prestasjoner? Svaret ser du under.

Bjørgen overrasket seg selv

Stafetten lørdag skulle sikre Bjørgens syvende OL-gull i en fantastisk karriere, som tydeligvis ikke var helt over likevel. Bjørgen innrømmer likevel at hun måtte jobbe for seieren.

– Det var det verste scenariet. Jeg tenkte at jeg måtte gå jevnt hardt. Hun kunne henge med hele veien, men da hadde sikkert hun sure bein hun også. Og det var det som skjedde. Hun kjørte kanskje dårlig ned på stadion og jeg hadde bra oppløp. Jeg må si jeg var overrasket da jeg kom i mål, sier Bjørgen.

Pettersson hadde imidlertid rett når det gjalt andreetappen.

«Norge kastar alltså in Astrid Uhrenholdt Jacobsen i laget. Hon som varit sjuk. Hon som inte åkt ett enda lopp i OS. Men inte nog med det: Norge sätter alltså upp Jacobsen på den andra sträckan» skrev Petterson.

Uhrenholdt Jacobsen slet som kjent hele sin etappe og sendte Norge ut halvminuttet bak Sverige. Hun og laget ble reddet av to fantastiske etapper av både Ragnhild Haga og Bjørgen.

Overraskede svensker

Roberto Vacci og tidligere langrennsløper Anders Södergren kommenterte stafetten for svenske Eurosport, og hadde følgende beskrivelse av dramatikken på slutten:

«Stina Nilsson mot Marit Bjørgen! Det blir noen meter, og hun er kjempestiv. Kan hun ta meterne mot Marit Bjørgen, eller skal «norskan» ta gullet til Norge?

Vi trodde at Stina skulle være med hele veien inn, men Marit Bjørgen – har hun skaffet seg de meterne hun behøver? Nilsson kriget hele veien inn, og skaffer Sverige sølvet.

Vi kan ikke annet enn å la oss imponere av den 38 (hun er «bare» 37, red.anm.) år gamle Marit Bjørgen. Stina ga alt, og hun forsøkte alt. Det holdt ikke denne gangen.

Hun stivnet til rett før den siste bakken, og da ble det tungt i utforkjøringen og de siste meterne. Men vi fikk drømmescenariet – kampen mellom Norge og Sverige»