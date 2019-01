TØFFE VALG: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum avviser rigide VM-krav under lørdagens tremil. Men han må vrake løpere med flere pallplasser denne sesongen til VM-øvelsen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Må VM-vrake løpere med flere pallplasser: Avviser rigid VM-uttak i NM

MERÅKER (VG) Selv ikke olympisk mester Simen Hegstad Krüger er trygg på VM-plass etter NM-tremilen. Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum avviser «amerikansk uttak» under norgesmesterskapet når han skal ta ut de fire beste løperne til VM.

– Om ikke det er amerikansk uttak så er dette det viktigste enkeltrennet. Det er mange som føler på at de må prestere da og det føler jeg også, sier Simen Hegstad Krüger til VG dagen før NM starter i Meråker .

I fjor ble han olympisk mester på tremil med skibytte . I år er han derimot ikke engang sikker på plass på laget til den samme øvelsen i VM, før NM der blant annet Emil Iversen går på hjemmebane:

For det er beinhard kamp om de fire plassene til det norske laget til tremilen i VM, en øvelse som ga norsk trippelseier i OL sist vinter. Men rennet i NM lørdag er det eneste i VM-disiplinen denne sesongen før mesterskapet i slutten av februar. Og landslagstrener Eirik Myhr Nossum må vrake løpere med pallplasser til VM som har ambisjoner om tremilsplass.

** Johannes Høsflot Klæbo har vunnet Tour de Ski, var først over mål i fem etapper og leder verdenscupen sammenlagt.

** Sjur Røthe har vunnet to renn denne sesongen og hadde bestetid opp sisteetappen i touren. Nummer tre i verdenscupen.

** Didrik Tønseth er nummer fire i verdenscupen, har en seier og ytterligere to pallplasser.

** Simen Hegstad Krüger ble nummer tre i Tour de Ski, ligger som nummer fire i verdenscupen og har to pallplasser og nest raskeste tid på sisteetappen i touren.

** Martin Johnsrud Sundby har to pallplasser i verdenscupen (en av dem på tremilen på Beitostølen) og ligger som nummer syv verdenscupen. Har medalje på alle tremilene han har gått i VM og OL siden 2013.

** Emil Iversen har en seier og tre andre pallplasser i verdenscupen. Ikke gått renn siden han avbrøt Tour de Ski. Nummer 11 i verdenscupen sammenlagt.

I tillegg har Finn Hågen Krogh VM-bronse på distansen fra VM i Lahti for to år siden. Bronse tok også Hans Christer Holund under OL i fjor på samme distanse.

– Man må ha med en avslutter. Det er det ingen tvil om. Der har vi som er avsluttere en fordel. Men Johannes er også avslutter og det kan hende at det holder med en, sier Iversen til VG og mener det nå er på denne distansen det er tøffest å ta ut et lag til VM.

Selv har han ambisjoner om å gå fem renn i VM, inkludert tremilen. Han mener selv at Klæbo fortjener å gå mange distanser i VM.

– Det er ikke tvil om det. Han er en bra mann å ha i god form i VM. Han er en hard konkurrent men fortjener å gå de fleste rennene i VM, sier Iversen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum avviser at han legger opp til et amerikansk uttak under NM, selv om løperne har fått beskjed om å gå så fort som mulig.

– Nei. Men at det kan bli slik til slutt på resultatlisten vil vise seg. Det vi har sagt er at noen skirenn legges i uttaket. Samtidig er det en veldig viktig 30 kilometer her. Men det er ikke satt opp rigide krav i forkant, sier Nossum til VG.

Onsdag ble det klart at Johannes Høsflot Klæbo står over de to første distansene i NM, før tremilen og stafetten. Det bekreftet far og manager Haakon Klæbo til VG.

Nossum var tidligere i sesongen klar på at løpere skulle stille i de viktigste uttaksrennene i ulike øvelser for å være aktuelle for VM. Men nå mener han Klæbos opplegg etter VM der skistjernen sto over det som var satt opp som sesongens viktigste uttaksrenn til 15-kilometeren i VM, var smart. Han mener også at Klæbos plan om å stå over samme distanse og sprinten i NM er et godt valg og signaliserer at det ikke vil ha innvirkning på uttaket.

– Det viktigste uttaksrennet på 15 kilometer var i Ottepää. Men vi har gått noen 15-kilometer denne sesongen. Jeg var veldig enig i vurdering inn mot Ottepää om ikke å gå to skirenn der og gå to renn her. Uttaksrenn trumfer ikke sunn fornuft, sier Nossum til VG.

Han vil derimot ikke kommentere om han har gitt klarsignal til enkelte distanser til noen løpere og Iversen sier han selv ikke har fått klarsignal til noen distanser.