47. plass for Sundby - nekter å prate etter nedturen

VAL MÜSTAIR (VG) Martin Johnsrud nektet å prate med pressen etter nok en nedtur, og prolog-exit, i årets Tour de Ski. Nå tror landslagstreneren det blir tøft for Sundby å gjenta tidligere suksess i touren.

Den tidligere Tour de Ski-vinneren var svært lite fornøyd etter løpet. Han uttrykte overfor Skiforbundets medieansvarlige Gro Eide på vei inn i smøretraileren at mediene får prate med andre løpere i dag.

Og da han kom ut svarte han ikke på flere spørsmål mens han pakket en bag i en av skiforbundets biler. Han bekrefet imidlertid at han ikke kom til å prate. Deretter gikk han taus og med en innbitt mine mot omkledningsrommet utenfor stadion.

– Vi skulle selvsagt hatt Martin og flere videre. Det betyr selvsagt hatt flere videre. De taper bonussekunder. Det er kjipt, sier landslagstrener Erik Nossum.

– Det har ikke gått Sundbys vei i Touren?

– Vi er ferdig med tre av syv renn og hittil har det vært litt stang ut. Men det er fire etapper igjen, minner Nossum om og kaller det hele «ikke så overraskende».

Men stang ut har vært 43. plass i prologen og rett ut i Toblach, deretter 10. plass på 15-kilometeren i fri teknikk og 14. plass i sammendraget før dagens etappe. Der røk han rett ut igjen. Denne gangen ble han nummer 47 i den tøffe sprintløypa i Val Müstair.

Og det er snakk om en løper som dårligst har vært nummer to i sammendraget siden 2014, da han tok sin første seier sammenlagt.

Etter 15-kilometeren i Toblach sa imidlertid Sundby dette til VG om egne sjanser videre i touren:

– Veien opp begynner å bli veldig lang opp etter dag to og så vet man dessverre at dag tre er en sprint igjen, så da er dette dårlig lesning. Men jeg kan ikke tenke for mye på det. Jeg får gjøre meg ferdig med Val Müstair så får jeg gjøre opp status etter det, sa Sundby for to dager siden.

Nedturene i starten av touren har etterfulgt to helger på rad med pallplasser individuelt i verdenscupen for Sundby På Beitostølens tremil og 15-kilometeren i Davos var Sundby henholdsvis nummer to og tre.

15-kilometeren i Toblach oppsummerte han som en «ræva dag» og så at det var kritisk at det da hadde forsvunnet mange sekunder i sammendraget.

For to dager siden sa Sundby at han er overrasket over utviklingen.

– Jeg er har følt meg pigg på vei inn i touren. Jeg er litt overrasket over at det går som det går i dag, sa Sundby etter 15-kilometeren.

– Formen til Martin er ikke så elendig. Vi skal ikke så mange uker tilbake, da han gikk fort på ski, mener Nossum.

På spørsmål om Sundby fortsatt kan vinne Tour de Ski sammenlagt, svarer Nossum:

– Det blir tøft.

Johannes Høsflot Klæbo leder prologen foran Emil Iversen med italienske Federico Pellegrino ligger på tredjeplass.

Også Sindre Bjørnestad Skar ligger foreløpig blant de 10 beste, mens Simen Hegstad Krüger, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh også kom seg videre.

Kvartfinalene for herrene begynner 12.27, mens kvinnene er i gang 12.00. Rennet kan du se på TV 2.

Ingvild Flugstad Østberg var raskest av de norske jentene i prologen i Val Müstair.

Nilsson vant kvalifiseringen 1,16 sekund foran Østberg.

Norske plasseringer: Østberg (2), Falla (9), L.U. Weng (11), Jacobsen (13), T.U Weng (17), Eide (20), Øyre Slind (22), Weng (24).