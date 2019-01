SKADET: Heidi Weng har problemer med armen etterf allet. Foto: Nils Christian Mangelrød

Gråtende Heidi Weng ført bort med skade: - Jeg er veldig lei meg

LANGRENN 2019-01-01T11:41:00Z

VAL MÜSTAIR (VG) Heidi Weng var maksimalt uheldig, falt i kvartfinalen og ble gråtende ført bort fra målområdet i Tour de Ski.

Publisert: 01.01.19 12:41 Oppdatert: 01.01.19 12:55

– Det gjør noe jævlig vondt. Så det er typisk, sier Weng - ikke uten bitterhet - til VG.

– Jeg er veldig lei meg hvis den er brekt, men den er ikke det, sier Heidi Weng til TV 2.

– Jeg kommer til å fortsette uansett, sier hun og frykter brudd i tommelen.

Lege Øystein Andersen har hentet snø i pose for å kjøle ned. Det er uvisst hvilken skade Weng har, men hun men gikk med armen hevet og ble støttet bort. Legen tror det kan være snakk om en forstuing. Weng skal antagelig gjennom en røntgenundersøkelse i Sveits senere tirsdag.

Heidi Weng gråt og hikstet. Det var tydelig smertefullt.

– Det ville seg ikke, sier hun gråtende etter kvartfinalen.

Vinneren av Tour de Ski de to siste årene trengte et godt resultat i sprinten 1. nyttårsdag, men havnet på defensiven i et heat Tiril Udnes Weng markerte seg sterkt med 2. plass. Russiske Julia Belorukova vant.

– Jeg hadde stor fart da jeg kom bakfra. Det var to i svingen. Da gikk det ikke, sier hun.

Heidi Weng til slutt gikk i mål 19 sekunder senere.

I siste sving havnet Heidi Weng på innerski. I fallet dro hun med seg sveitsiske Laurien van der Graaf. Også hun var sjanseløs på holde seg på bena.