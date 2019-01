DÅRLIG START: Heidi Weng fikk en brutal åpning på 2019. Hun skadet seg i et fall. Her får hun hjelp av lege Øystein Andersen t.v. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Heidi Wengs mange nedturer: – Veldig synd å se

OSLO/ VAL MÜSTAIR (VG) Heidi Wengs (27) problemer fortsetter. 27-åringen startet 2019 med å skade seg. Nå får hun støtte fra lagvenninnene.

På tirsdagens sprint ramlet hun i siste sving før oppløpet i kvartfinalen. Weng forstuet trolig tommelen og var naturligvis lei seg.

– Det er veldig synd å se. Vi så at hun var på en veldig opptur etter ti kilometeren og håpet at det skulle snu. Men det er ofte slik at når man er i en dårlig periode, så baller det på seg, sier Maiken Caspersen Falla.

Etter en tung vinter foreløpig, gjorde Weng sitt beste løp med femteplass på søndagens ti kilometer . Nå er vinneren av de to siste Tour de Ski-utgavene usikker på resten av denne sesongens tour – etter at søndagens renn endte i tårer og frustrasjon:

Lang liste

– Det er kjedelig og skulle selvsagt ikke vært sånn, fortviler Falla om Wengs siste nedtur.

Weng imponerte i første halvdel sist sesong og vant Tour de Ski. Siden har det blitt mange nedturer – av større eller mindre betydning:

1. januar 2019: Weng falt i den siste svingen før oppløpet av sprinten i Tour de Ski. Hun forstuet trolig tommelen.

Weng falt i den siste svingen før oppløpet av sprinten i Tour de Ski. Hun forstuet trolig tommelen. 1. januar 2019: Samarbeidet med Red Bull avsluttes, avslørte TV 2. Energidrikke-produsenten hadde vært Wengs sponsor i rundt seks år.

Samarbeidet med Red Bull avsluttes, avslørte TV 2. Energidrikke-produsenten hadde vært Wengs sponsor i rundt seks år. 29. desember 2018: Weng ble nummer 42 i sprintprologen i åpningsrennet av Tour de Ski. Kun de 30 beste får gå sprintfinalene.

Weng ble nummer 42 i sprintprologen i åpningsrennet av Tour de Ski. Kun de 30 beste får gå sprintfinalene. 28. desember 2018: Weng glemte å hente bagasjen og utløste alarmen på flyplassen på vei til Tour de Ski, meldte TV 2.

Weng glemte å hente bagasjen og utløste alarmen på flyplassen på vei til Tour de Ski, meldte TV 2. 30. november 2018: Weng ble nummer 43 i sprintprologen på Lillehammer.

Weng ble nummer 43 i sprintprologen på Lillehammer. 24. november 2018: Weng ble nummer 42 i sprintprologen i finske Ruka.

Weng ble nummer 42 i sprintprologen i finske Ruka. 14. november 2018: Weng antydet at hun har tapt millioner av kroner som følge av Skiforbundets sponsorregler, avslørte hun i VG . Hennes plan om å lansere kleskolleksjon forblir på vent. Weng sa at det preger henne.

Weng antydet at hun har tapt millioner av kroner som følge av Skiforbundets sponsorregler, avslørte hun i VG . Hennes plan om å lansere kleskolleksjon forblir på vent. Weng sa at det preger henne. Oppkjøringen 2018/19: Weng røpte til NRK at et fall på rulleski i sommer satte henne tilbake. Leggen ble stiv og treningen måtte reduseres.

Weng røpte til NRK at et fall på rulleski i sommer satte henne tilbake. Leggen ble stiv og treningen måtte reduseres. 31. mai 2018: Weng sa til NTB at hun avsluttet sesongen med å kjøre kroppen i senk. Det påførte at kroppen ikke fungerte vanlig og hun ble utsatt for sykdom. Det gikk utover treningen.

Weng sa til NTB at hun avsluttet sesongen med å kjøre kroppen i senk. Det påførte at kroppen ikke fungerte vanlig og hun ble utsatt for sykdom. Det gikk utover treningen. Verdenscup-rennene etter OL: Etter lekene i Sør-Korea ble en femteplass beste resultat i verdenscupen. På de fem andre rennene varierte hun fra 18. plass til 26. plass. Hun klarte likevel å vinne verdenscupen sammenlagt. Sesongen ble avsluttet med et beskjedent NM.

Etter lekene i Sør-Korea ble en femteplass beste resultat i verdenscupen. På de fem andre rennene varierte hun fra 18. plass til 26. plass. Hun klarte likevel å vinne verdenscupen sammenlagt. Sesongen ble avsluttet med et beskjedent NM. OL 2018: Weng reiste hjem fra OL med 11. plass på sprint, 11. plass på 10 kilometer, 9. plass på duatlon og 8. plass på tremila. Hun ble vraket fra stafettlaget som tok gull. Weng ankom OL som verdenscupleder og nylig Tour de Ski-vinner .

Skjedd mye positivt

Lagvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen er likevel imponert over Weng.

– Det har skjedd mye med Heidi det siste året som er veldig positivt. Hun har blitt mer voksen og modig, selv om det kanskje ikke er så lett å se gjennom mediene, sier Jacobsen til VG i Sveits.

– Jeg tror ikke mange hadde klart det samme som Heidi. Det er en som har vunnet mye før hun presterer såpass mye dårligere. Likevel fortsetter Heidi å gå skirenn og er positiv. Hun er en ressursperson i laget. Det er det mange som kan lære av. Jeg tror ikke det er så mange som hadde trodd at Heidi skulle takle dette slik, sier Jacobsen.

Nå håper Jacobsen at fallet ikke setter Weng tilbake i lang tid.

– Det var veldig kjedelig. Vi får håpe det er en forstuing og at Heidi kan finne en måte å trene på. Sesongen er fortsatt ung. Hun viste søndag at pilen peker riktig vei fysisk. Det er viktig at Heidi ikke gir opp, sier Jacobsen.

