NEDFOR: Niklas Dyrhaug, her under Tour de Ski, sliter med kroppen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Krise for Dyrhaug: Syk foran OL

Publisert: 21.01.18 14:35 Oppdatert: 21.01.18 14:57

LANGRENN 2018-01-21T13:57:09Z

PLANICA (VG) Niklas Dyrhaug (30) måtte bryte søndagens 15 kilometer i Slovenia. Overfor VG forteller verdensmesteren at han har hatt problemer med kroppen i 14 dager.

– Jeg har vært tett i brystet. Jeg var usikker på om jeg skulle starte i det hele tatt. Nå gjorde jeg det, men jeg hadde ingen sjanser. Jeg hadde ikke noe å gi. Jeg må få sjekket det, sier Dyrhaug.

Trønderen måtte gå ut av løypa etter bare seks kilometer og kom aldri til pressesonen ved målområdet. VG møter det norske OL-håpet i en garderobe i en av kjelleretasjene på arenaen i Planica.

– Har blitt verre

Dyrhaug prater med lav stemme, mens han tar av seg på overkroppen.

– Etter Tour de Ski ble luftveiene ømfintlige. Jeg har kjent på det de siste 14 dagene. Jeg følte at jeg hadde det under kontroll, men så har det blitt verre de siste dagene, forteller Dyrhaug.

– Hva vil du gjøre?

– Jeg må få orden på det.

– Er det snakk om å kjøre en penicillinkur?

– Ja, det er kanskje smart. Jeg må ta en prat med Øystein, sier Dyrhaug med referanse til landslagslege Andersen.

– Veldig trist

Emil Iversen fulgte opp lørdagens sterke 2. plass på sprinten med å bli nummer fire på 15-kilometeren.

Det var trønderen lettet over. Likevel deppet han over at Dyrhaug måtte bryte løpet. Sistnevnte åpnet også konkurransen med å brekke en av stavene.

– Det er veldig trist. Jeg så at han knakk staven. Det var helt forferdelig. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg syns synd på ham. Han har hatt mye motgang nå, sier Iversen til VG.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.