Treneren vil ikke love Uhrenholdt Jacobsen OL-start tross NM-sølv

Publisert: 12.01.18 11:32 Oppdatert: 12.01.18 13:40

LANGRENN 2018-01-12T12:40:48Z

GÅSBU (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) tapte sekundthrilleren mot Marit Bjørgen (37), men hun kan ha gått seg inn på tremilslaget til OL med det strålende NM-løpet.

Etter halvgått 10 kilometer lå Bjørgen 13,1 sekunder bak Jacobsen. I mål var hun to tideler foran.

30 år gamle Jacobsen er blant de som kjemper om en OL-plass, men har kort tid på seg for å overbevise landslagsledelsen om en billett til Sør-Korea.

For selv om hun bare var to tiendeler bak verdens beste langrennsløper på 10 kilometer fristil enkeltstart i NM, så betyr ikke det lovnader om OL-start i Sør-Korea.

Men landslagstrener Roar Hjelmeset setter døra på gløtt.

– Hva skal til for at Jacobsen får gå en distanse i OL?

– En sånn tremil har vi iallfall sagt til henne sånn før i tiden. Men vi har sagt at vi skal bruke disse løpene på NM og da. Også er vi veldig, veldig glad for at vi har fem damer som går veldig fort på ski. Vi skal iallfall klare og finne fire damer som går fort, svarer Roar Hjelmeset.

Han fortsetter:

– For Astrid sin del handler det om at hun må slå andre norske damer da, det har hun gjort litt for lite av før i sesongen da. Nå slo hun for så vidt ikke flere enn Ragnhild (Haga) da. Men det hjelper jo på.

Husker du? Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga knuste Bjørgen og Kalla før jul.

Drama

Ved 6,7 kilometer var ledelsen skrumpet til 3,1 sekunder, men i mål var det Marit Bjørgen som hadde den beste tiden.

Ikke mer enn to tideler skilte de to.

Haga ble nummer tre. 21,3 sekundre bak Bjørgen. Ned til 4. plassen var det et lite langrennshav; 1,17 minutter.

Jacobsen har et enormt press på seg for å gå seg inn på OL-distansene nå. Uten dagens resultat hadde Jacobsen bare vært aktuell som reserve i OL.

– Hadde Jacobsen vært uten OL-muligheter om hun ikke hadde gjort det så bra som hun gjorde det her i dag?

– Det tror jeg kanskje at jeg ikke skal svare på, svarer Hjelmeset.

Farmen-Martine gjorde comeback

En annen som var interessant å følge med på, var Martine Ek Hagen.

Se Ek Hagen fortelle om comebacket her:

I øyeblikket er du kanskje vant til å se henne som ukens storbonde på TV 2s populære «Farmen Kjendis», men fredag var det på Gåsbu på 10 km fri at 26 år gamle Martine Ek Hagen viste seg frem. Hun ble nummer elleve.

Den tidligere landslagsløperen har slitt med skader, sykdom og uhell, og har ikke gått et ordentlig renn på over ett år.

Det er nesten tre år siden Ytre Enebakk-løperen sto på pallen i et verdenscuprenn, og det ble ikke et nytt podium på dagens NM-distanse.

– Var dette en del av et comeback?

– Ja, det vil jeg si. De siste to årene har vært så der, så det var godt å starte litt på scratch nå, sier Ek Hagen til VG.

– Er målet en landslagsplass så fort som mulig?

– Jeg har sluttet å tenke på slike mål, for det avhenger av så mye annet også. Akkurat nå er målet å utvikle meg og håpe at jeg ennå ikke har gått mitt beste skirenn, svarer hun.