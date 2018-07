NÆRT VENNSKAP: Samarbeidet mellom Vibeke Skofterud og Steinar Mundal vært nært både sportslig og menneskelig. Her er de sammen i 2011. Foto: Line Møller

Steinar Mundal slet med rusen: – Vibeke Skofterud hjalp også meg

Publisert: 30.07.18 18:53 Oppdatert: 30.07.18 19:43

LANGRENN 2018-07-30T16:53:32Z

Få hadde et nærmere forhold til Vibeke Skofterud enn Steinar Mundal. Treneren sørger over sin utøver, venn og samtalepartner gjennom 12 år. Begge har taklet store problemer på veien.

– Vibeke hjalp også meg, sier Mundal (67) til VG.

– Dette er fortsatt litt uvirkelig. Kjempetrist, beskriver han etter at Skofterud natt til søndag omkom i en vannscooter-ulykke .

Mundal skjønte noe var fryktelig galt da han kom tilbake fra skogstur søndag formiddag. Mobilen var full av meldinger.

Den kjente langrennstreneren ble for første gang kjent med østfoldingen da hun dukket opp i landslagssammenheng i 1999. Mundal var landslagssjef, men mistet senere jobben på grunn av alkoholproblemer.

En januardag i 2006 traff han Skofterud i treningsløypene på Konnerud utenfor Drammen. De kom i prat og fant fort ut at de hadde mye til felles. Aldersforskjellen på 30 år ble raskt visket ut. Han ble hennes personlige trener i en vanskelig periode av karrieren. Etter OL-gullet på stafett i 2010 tilegnet hun gullet til Mundal.

– I de periodene jeg stagnerte og trente feil, var det han som fikk pilen til å peke riktig vei igjen. Han så hele mennesket. Ikke bare utøveren, har Skofterud sagt til VG .

– Vibeke var dønn ærlig og det er vel jeg også. Vi fikk et tillitsforhold hvor jeg visste at hun ikke vil gå videre med ting til andre. Jeg har aldri hatt et slikt forhold til noen annen utøver. Hun ble en venn, som jeg også har holdt veldig god kontakt med etter at hun la opp, sier Mundal og fortsetter:

– Som mennesker ble vi glad i hver andre. Vi har sendt mange meldinger også de siste årene og hun har ofte vært på besøk hjemme hos kona og meg.

Året etter han ble Skofteruds trener nådde Steinar Mundal bunnpunktet. Han var nær ved å miste livet etter en overdose heroin.

– Selvfølgelig var hun også viktig for meg da jeg hadde det vanskelig. Jeg var ærlig på mine problemer og hun var direkte og ærlig på det hun slet med.

For syv år siden fortalte de om sitt helt spesielle trener-utøver-forhold i Kirkens Bymisjons bok «Ingen er bare det du ser». Der forteller hun både om sin seksuelle legning og spiseforstyrrelsene. Mundal var den Vibeke Skofterud ringte til etter å ha skadet seg selv med kniv i en av sine mørkeste stunder.

– Han så noe i meg, og hadde lyst til å hjelpe meg, sier Skofterud i boken.

Hun fikk senere også hjelp av psykiater Finn Skårderud og ekspert på spesialist på spiseforstyrrelser, Jorun Sundgot Borgen. I tillegg til bestevenninnen Carina.

Vibeke Skofterud kom sterkt tilbake, vant både OL- og VM-gull i stafett og var på seierspallen i flere verdenscuprenn individuelt. Før hun gikk tidenes beste Vasalopp av en kvinne – kanskje karrierens aller beste renn.

Hun sto dessuten, etter å ha fått Mundal som trener, fram offentlig med både jentekjæreste og sine tidligere problemer med mat.

Steinar Mundal kom seg også opp av sin personlige bølgedal. Fra 2008 var han trener på herrelandslaget og i 2016 opplevde han stor suksess som langrennstrener for skiskytterjentenes sensasjonelle innsats under VM i Holmenkollen. Nå jobber Mundal for Team Telemark. Der har han blant annet har Therese Johaugs bror, Karstein, på laget.

Steinar Mundal har ikke rukket å tenke på hvordan livet blir uten Vibeke Skofterud.

– Hun var en fargeklatt og en unormal løper i langrennsmiljøet. Veldig mange vil savne henne. Jeg tenker på familien hennes, sier Mundal.

– Vibeke var et fyrverkeri som ikke var redd for noe. Hun likte fart og moro og tøyde grensene, beskriver han og mener Skofterud opplevde like mye på sitt 38 år lange liv som mange gjør på et mer enn dobbelt så langt livsløp. Han sier:

– Hun elsket å være på sjøen og likte veldig godt å kjøre vannscooteren. Det er ironisk at hun skulle gå ut av livet slik.

