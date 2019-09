RIVALER: Federico Pellegrino tok sølv på VM-sprinten i Seefeld i februar, bak gullvinner Johannes Høsflot Klæbo. Foto: APA

Klæbo-rival ut mot FIS: – Verste noen gang

HITRA/AURE (VG) Federico Pellegrino mener Det internasjonale skiforbundet driver rovdrift på langrennsutøverne. Nå frykter 29-åringen at økningen i antall renn vil føre til sykdom og skader.

– Kalenderen for verdenscupen neste sesong er den verste noen gang. Du kan være med på hvert eneste renn, men du vil ikke være 100 prosent. Det er enkelt å bli syk når du reiser så mye og går så mange renn. Over 50 renn er ikke et bra antall, sier Pellegrino til VG.

Italieneren spurtet inn til gull på sprinten i Lahti-VM for to år siden og er Johannes Høsflot Klæbos kanskje argeste rival i kampen om sammenlagtseieren i disiplinen den kommende sesongen. I sommer var han i Norge i forbindelse med et månedslangt treningsopphold som ble avsluttet med deltagelse i Toppidrettsveka.

– Det er enda flere renn den kommende sesongen, og det har vært for mange før også. FIS vet at vi ønsker endringer. Utøvere kan ikke konkurrere på sitt beste i hver konkurranse når det er så mange renn. Vi må skape et bra show for TV, men med en kalender som dette er det ikke mulig å alltid stille til start, sier Pellegrino.

Dropper renn

29-åringen, som har OL-sølv fra fjorårets leker i Sør-Korea, trekker frem Klæbo som et eksempel. Nordmannen sto blant annet over verdenscupen i Cogne sist sesong - i Pellegrinos hjemland.

Da vant italieneren, selv etter å ha fått et stavbrekk, men han skulle ønske at Klæbo var der. Samtidig har Pellegrino full forståelse for at trønderen i stedet valgte å stå over det som ble omtalt som generalprøven til VM i Seefeld.

– Konkurransen mellom Klæbo og meg er bra. Det er gunstig at begge alltid går sprint. Det gir mer show. I Cogne sist sesong var han ikke på start, men det er ikke hans feil. Det er på grunn av kalenderen. FIS må gjøre endringer slik at de beste utøverne alltid kan stille til start, mener Pellegrino - som varsler at han vil droppe flere renn kommende sesong.

I NORGE: Pellegrino deltok på Toppidrettsveka. Her er italieneren på Hitra. Foto: Joachim Baardsen/VG

Klæbo: – Kan ikke gå alt

Klæbo har fått viderebrakt bekymringene til Pellegrino av VG. Den 22 år gamle stjernen fra Byåsen ser annerledes på kalenderen enn konkurrenten.

– Jeg syns det er artig at det er mange skirenn. Jeg syns ikke det er like artig å trene hvis man ikke skal konkurrere. Nå har man mulighet til å gå fryktelig mange skirenn. Det er selvfølgelig en risiko ved det, med sykdom og det som er, men man må bare være flink og prøve å tilrettelegge så godt som mulig. Så må man ta noen tøffe prioriteringer underveis, sier Klæbo til VG.

– Hvilke vurderinger vil du selv gjøre den kommende sesongen?

– Noe må jeg nok helt sikkert prioritere vekk. Jeg kan ikke gå alt. Målet er å få med meg det meste, men å gå alt ... Det er ikke mulig.

FIS-topp forstår Pellegrino

Pierre Mignerey er renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet. Han har forståelse for utspillet til Pellegrino, men FIS-sjefen mener det ikke bare er opp til dem å justere antall løp.

– Jeg tror flesteparten av nasjonene er enige i at vi har for mange verdenscup-arenaer. Samtidig er det ingen som ønsker å gi fra seg renn. Det vil være nødvendig for alle nåværende nasjoner som organiserer verdenscup å forstå at de må akseptere noen kompromisser hvis vi kollektivt skal klare å optimalisere kalenderen vår, sier Mignerey til VG.

– Den kommende sesongen er definitivt for travel. Det er fordi vi hverken har VM eller OL, og det er erstattet med touren i Skandinavia i februar og sent kom også et renn i Minneapolis med.

Mignerey opplyser at nasjoner fra Mellom-Europa uttrykte bekymring for antall renn i vår, og at langrennskomiteen i FIS har diskutert et forslag om en fremtidig reduksjon fra og med 2020/2021-sesongen.

På FIS sin hjemmeside har forbundet omtalt den kommende sesongen på følgende måte:

«FIS-langrennsløperne forbereder sin fysiske form for verdenscupsesongen 2019/2020. 21 arenaer venter dem i 10 land. Sesongen starter med den tradisjonelle Ruka-trippelen fredag 29. november 2019. Høydepunktet Tour de Ski besøker tre arenaer - Lenzerheide (Sveits), Toblach (Italia) og Val di Fiemme (Italia).

Et ferskt konsept venter i Skandinavia i midten av januar med Ski Tour 2020, som er innom Østersund (Sverige), Åre (Sverige), Storlien-Meråker (Norge) og Trondheim (Norge).

Den travle sesongen avsluttes med «Sprint Tour» i Nord-Amerika. Det er i Quebec (Canada), Minneapolis (USA) og verdenscupfinalen i Canmore (Canada), inkludert tidenes første mixed-stafett - 22. mars 2020.»

