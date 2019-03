Doping-Hauke til Nystad: – Du kunne stoppet meg

Den tyske journalisten Hajo Seppelt, kjent for en rekke dopingavsløringer, sto for innledningen av seminaret «Hva skjedde i Seefeld?» på Ullevaal stadion torsdag 28. mars – en måned etter skandalen i Ski-VM.

Seppelt, som jobber for den tyske TV-kanalene ARD, fortalte om foranledningen til intervjuet/dokumentaren med den dopingtatte østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr. Det skulle vise seg at Dürr hadde startet et nytt dopingregime mens han fortalte Seppelt & co. om sin dopingfortid i forbindelse med Sotsji-OL 2014 – og liksom var blitt en talsmann for antidoping.

– Det var en sjokkerende overraskelse for oss, vedgikk Seppelt torsdag.

Han fortalte også at Max Hauke to dager etter at dokumentaren ble vist i januar, fortalte ham at han ikke kunne dope seg – forstått slik at det var noe han absolutt ikke kunne gjøre. Det gjorde han altså seks uker før han ble avslørt under VM i Seefeld.

– Etter å ha jobbet med antidoping i over 20 år, er jeg alltid skeptisk til utøvere som sier at de kjemper mot doping. Det fins utøvere som er i stand til å leve et dobbeltliv. De distanserer seg fra det (dopingen), de lyver om det. Det er som om de er schizofrene, sier Hajo Seppelt.