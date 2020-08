SKUFFET OVER NORTHUG: Abid Raja mener Petter Northug svekket idrettens omdømme da han ble stoppet for råkjøring og det ble tatt beslag av kokain i hans bolig torsdag. Foto: NTB Scanpix

Northugs advokat til VG: Reagerer på Raja-utspill mot skistjernen

Petter Northugs advokat Halvard Helle mener kulturminister Abid Raja ikke burde uttalt seg om Northug-saken. Raja tilbakeviser reaksjonen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Petter har det veldig tøft akkurat nå, men har folk rundt seg som bryr seg om han og passer godt på han. Men han trenger tid, sier Northugs advokat Halvard Helle til VG lørdag ettermiddag.

Det forteller advokaten i advokatfirmaet Schjødt til VG dagen etter at Northug fredag innrømmet å ha blitt stoppet etter råkjøring torsdag kveld. Han innrømmet da også at politiet hadde gjort beslag av kokain i boligen hans.

Saken har skapt en rekke reaksjoner blant utøvere, samarbeidspartnere og Skiforbundet.

Politet opplyser at de har iverksatt etterforskning av Petter Northug. 34-åringen skal være samarbeidsvillig ifølge en pressemelding fra Øst Politidistrikt lørdag morgen.

VG fikk tilgang på en video fredag som viste at Northug hadde blitt stoppet av politiet på Romerike:

Samtidig ønsker advokaten nå overfor VG å kommentere Abid Rajas utspill tidligere lørdag om at at Petter Northug svekker idrettens omdømme etter at langrennsstjernen ble tatt for råkjøring og det ble funnet kokain hos ham.

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være, sa Raja blant annet til NTB.

ADVOKAT FOR NORTHUG: Halvard Helle er Northugs forsvarer. Her representerer han Northug i retten i saken mot Aylar Lie som følte seg krenket av innholdet i skistjernes selvbiografi tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

Uttalelsene får Helle til å kommentere følgende:

– Det er et viktig rettsprinsipp at regjeringspolitikere ikke kommenterer en pågående straffesak, sier Helle, som kun vil kommentere dette om Raja-utspillet.

Raja tilbakeviser reaksjonen fra Helle.

- Jeg har ikke kommentert straffesaken, det har jeg vært tydelig på i alle intervjuer at den vil gå sin gang, og politiet må få gjøre jobben sin. Samtidig har jeg vært klar på at loven er lik for alle, også for Petter Northug. Vi er alle glad i sportsmannen Petter, og samtidig må alle rollemodeller være sitt ansvar bevisst, sier Raja til VG.

Helle ønsker ikke å si noe om hvor Northug oppholder seg nå, utover at han har folk rundt seg som passer på ham.

– Jeg har ikke mer å si nå utover det som fremkom på Facebook- og Instagram-profilen i går, sier Helle, som også representerte Northug i saken mot Aylar Lie, der Lie følte seg krenket av innholdet i Northugs selvbiografi. Lie fikk ikke medhold i retten.

Publisert: 15.08.20 kl. 15:07

