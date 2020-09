Politiet bekrefter: Ikke påvist alkohol eller rusmidler i blodprøven til Northug

Petter Northug ble siktet for ruspåvirket kjøring etter å ha blitt målt til 168 kilometer i timen. Ifølge analysen av blodprøven ble det imidlertid ikke påvist hverken alkohol eller rusmidler i blodet, og politiet har frafalt deler av siktelsen.

Det melder Øst politidistrikt.

– Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet, skriver politiadvokat Karoline Ekeberg i en pressemelding onsdag morgen.

Politiet mottok analyseresultatet av blodprøven, som ble tatt av Northug 13. august, tirsdag ettermiddag.

– Politiet frafaller derfor siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand. Den foreløpige siktelsen for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse, opprettholdes, står det videre i politiets melding.

Til VG sier Northugs advokat Halvard Helle at skistjernen er underrettet om blodprøvesvaret.

– Petter er lettet over avklaringen. Selv om det i og for seg er det samme som han fortalte pressen i Trondheim. Det er klart at dette har betydning for den videre strafferettslige behandlingen av saken, sier Helle til VG.

Skistjernen innrømmet råkjøringen og beslag av narkotika hjemme i egen bolig på sin Instagram-profil, fredag 14. august.

Da hadde han blitt stoppet dagen før av en politipatrulje på Romerike etter en snittmåling som viste 168 kilometer i timen.

Den påfølgende mandagen ble det klart at han ble siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika. Northug innrømmet råkjøring og funn av kokain hjemme hos ham innlegget på Instagram, men ikke ruspåvirket kjøring.

Ifølge VGs opplysninger avla Northug en spyttprøve som ga positivt svar på stedet. En slik test kan i teorien gi falske positive og negative svar, som ikke sammenfaller med svaret på blodprøven.

Northug hadde vært instruktør på en sommerskiskole i Trysil da han ble stoppet av politiet.

Under pressekonferansen i Trondheim forrige fredag, der skiløperen fortalte om et rusproblem, var Northug klar på at han ikke hadde brukt narkotika eller alkohol i forbindelse med denne turen. Han forklarte at han ikke hadde følt seg ruspåvirket under kjøring, men fortalte om festing med alkohol og kokain i forkant av reisen.

Da VG stilte spørsmålet: «Du nevnte at du ikke følte deg påvirket på turen til og fra Trysil, men tok du eller tok du ikke stoff eller alkohol på denne turen?», svarte Northug:

– Nei, det gjorde jeg ikke.

Publisert: 02.09.20 kl. 09:09 Oppdatert: 02.09.20 kl. 09:28