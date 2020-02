DILEMMA: Stein Olav Snesrud vil ha klare retningslinjer før møtet med amerikanske tollmyndigheter i mas. Her sammen med renndirektør i FIS, Pierre Mignerey i FIS, under Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Fluor-forvirring før USA-renn: Nekter å ha nervøse skismørere i tollen

FIS vet ikke hvordan de skal løse fluorforbudet på grensen til USA før verdenscuprennene i mars. Den norske smøresjefen etterlyser klare svar for å unngå trøbbel med amerikanske myndigheter.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort skismurninger som inneholder fluor forbudt neste sesong i henhold til EUs regelverk, men problemet er at USA har allerede et importforbud. Og det skaper forvirring før verdenscupen arrangeres i Minneapolis 17. mars.

Stein Olav Snesrud, som er sjefen i den norske smøretraileren, gjør det klart at de ikke kommer til å ta noen sjanser når det gjelder å ta med seg skismurning som ikke er lov å importere inn i USA.

– Det er helt uaktuelt for vår del. Vi kan ikke ta sjansen på det. Vi kan ikke reise med skismørere som er nervøse i tollen, sier Stein Olav Snesrud til VG.

På høstmøtet til Norges Skiforbund opplyste Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i FIS, at man nesten kunne forutsette at nasjoner kommer til å bryte loven og drive ulovlig import av fluorsmurning når de drar til Minneapolis i USA i vinter.

I andre land kan man fritt reise over landegrensene med skismurning. Langrennssjef Espen Bjervig er helt klar at de ikke skal bryte importregler og ta med ulovlige smurninger over grensen til USA.

Måneden før rennet i USA vet ikke renndirektøren til FIS, Pierre Mignerey, hvordan dilemmaet skal løses, eller om de vil innføre noen regler for skismurning i selve rennet. Han kjenner ennå ikke detaljene i de amerikanske tollreglene, men påpeker at man må fremvise analyse av hva produktene man har med seg inneholder.

– Det blir hvert lags ansvar å finne en løsning på smurningen i USA. Vi skal diskutere dette med lagene, sier Mignerey, som imidlertid påpeker at det vil være risikabelt å ta med seg ulovlig smurning over grensen til USA.

STOR SUKSESS: Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus jubler sammen med smøreteamet etter sterk gullfangst under VM i Seefeld sist vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men Mignerey gjør det klart at fluorsmurninger fortsatt er å få kjøpt i butikkene i USA og fortsatt kan brukes der, selv om importen er ulovlig for flere produkter. Han ser på det hele som en vrien situasjon.

Den norske smøresjefen henter nå inn informasjon fra de ulike smurningsprodusentene, som blant annet norske Swix for å få klarhet i hvilke produkter de kan importere til USA og har fått svar om at enkelte fluorprodukter, også med høyere fluorinnhold, skal være lovlige. Men Snesrud etterlyser også klare retningslinjer fra FIS.

– Det er veldig viktig at de kan svare når folk spør. Jeg er ikke sikker på at andre nasjoner tenker gjennom dette, kjører på som vanlig og tar med seg det de trenger, sier Snesrud.

Og til USA kommer verdenseliten samlet. FIS har chartret et samlet fly da verdenscupen drar fra Canada til Minneapolis i midten av mars.

– Det kan være liten sjanse for å bli stoppet. Men dersom amerikanske tollmyndigheter jakter dette, er det et fly jeg ville sjekket, sier den norske smøresjefen Stein Olav Snesrud til VG.

