OMFATTENDE TESTING: Her er det norske teamet på skitesting rett før VM i Seefeld starter. Mesterskapet ble en stor norsk suksess. Foto: Bjørn S. Delebekk

FIS-topp vil ha slutt på smørekappløpet: – Bortkastede penger

HOLMENKOLLEN (VG) Det internasjonale skiforbundet har avdekket at en tredel av budsjettene til nasjoner i langrenn brukes på skiene til utøverne. Nå vil renndirektøren Pierre Mignerey ha diskusjon om å innføre felles nøytral smørestasjon i fremtiden.

Resultatet av en undersøkelse de gjennomførte om pengebruken til landslagene i verdenscupen i fjor, fikk FIS-direktør Pierre Mignerey til å reagere.

Den viste at en tredjedel av mange nasjonenes helårsbudsjetter gikk til «smøring», forteller den franske FIS-lederen. Det vil si utstyr, kostnader til smørestab og reiser og opphold for disse.

– Det har ikke noen mening å bli en sport der utstyr er så viktig, sier Mignerey til VG.

Som eksempel fra undersøkelsen drar han frem at nasjoner bruker dobbelt så mye på sekkeposten «smøring» som de investerte i treningssamlinger på alle nivåer fra juniorer til verdenscuplag.

– For meg er det bortkastede penger. Og enda mer gjelder det for de lagene med mindre budsjetter. Pengene går ikke til rett bruk, som er utøverne, sier Mignerey.

Norges landslagssjef Espen Bjervig opplyser til VG at driften av deres tre elitelag ligger på 43 millioner kroner. Det inkluderer også lønn til trenere, smørere og helseteam, drift av smøretrailer og innkjøp av smurning. Han gjør det klart at den prosentvise pengebruken på smøring og smøreapparat definitivt er langt lavere enn 30 prosent av budsjettet.

– Ja, vi bruker nok penger på service og apparatet rundt. Men den prosentvise pengebruken er vesentlig høyere for små enn store nasjoner. Det er begrensning på antall smørere og det er flere smørere per løper hos mindre nasjoner, sier Bjervig, som er godt kjent med FIS-undersøkelsen.

Sverige var først ute med smøretrailer i 2008, før Norge fikk sin trailer. Deretter har stadig flere nasjoner fulgt opp med egen trailer.

Alle smøretipsene som eksisterer der ute er mer eller mindre gode:

Bjervig syns det er vanskelig å si om smørebiten nå spiller for stor rolle i sporten. Selv mener han Norges styrke er at de sjelden har dårlige ski.

– Det er viktig at man har et edruelig forhold til dette. Formel 1 er en typisk idrett som har gjort begrensninger for å komme ned på et fornuftig nivå. Om dette skal dras ned er ikke en vurdering jeg skal gjøre, men noe som må gjøres i fellesskap. Det er ikke en utvikling som bør få galoppere videre, sier Bjervig til VG.

Han forteller at de stort sett har med seg 12 smørere og 3–4 ledere ved siden av en tropp på 20–30 utøvere til verdenscuprenn.

Mignerey er som renndirektør i FIS også selvkritisk til at utviklingen har fått eskalere over tid.

– Vi har alle bygd dette sammen, som ikke er bærekraftig. Det er ikke Norge eller Sverige som har skapt dette. Det er DNA-et til toppidretten å utvikle og optimalisere ting. Når du gjør det pusher man systemet. Så lenge økonomien følger etter er det ok. Men når dette blir vanskeligere er det på tide å reagere. For da skaper du store forskjeller mellom nasjonene, sier Mignerey.

FIS-direktøren er klar på at blant annet rekruttering gjør at Norge uansett vil være en dominerende nasjon i langrenn.

– For meg er det ikke et problem at Norge og Russland deler de fleste pallplasseringene, dersom andre land kan være konkurransedyktige av og til, sier Mignerey.

Mignerey mener dagens situasjon sliter både på lagenes økonomi og rennarrangørene, som skal tilfredsstille mer omfattende krav til smøreområder i verdenscupen. Hans Kristian Stadheim, landslagstrener for Storbritannia bekrefter at smøring er blitt en kjempestor utgiftspost for nasjonene.

– Det er det ikke tvil om. Skismurning er blitt en ekstremt viktig del av sporten, slik den har utviklet seg. Hvis man ikke har like bra smurning som resten har man ikke sjanse til å vinne. Så enkelt er det, sier Stadheim.

FIS-DIREKTØR: Pierre Mignerey vil ta grep i sporten, selv om han påpeker at en utstyrsidrett som langrenn aldri blir hundre prosent rettferdig. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

FIS har forsøkt å innføre restriksjoner for støtteapparatene. Men renndirektør Mignerey tviler på effekten til nå. Konkurransesituasjonen gjør at nasjoner ikke reiser med færre servicefolk.

Nå vil han løfte frem en diskusjon om felles nøytral smørestasjon før start på rennene kan innføres på toppnivå i langrenn i fremtiden. Et lignende tiltak er blant annet prøvd ut i Hovedlandsrenn i skiskyting for 15–16 åringer i Norge.

– Vi burde utrede muligheten til en felles eller mer regulert måte å jobbe med utstyret. Hvis vi går i en slik retning må vi bruke tid på å være 100 prosent klare sammen med lagene og skiindustrien, sier Mignerey

Han tror et slikt tiltak først kunne vært mulig å innføre i 2024, men at man da må være sikker på at det er noe som faktisk hjelper sporten. Stadheim syns et slikt tiltak er vanskelig å vurdere på nåværende tidspunkt.

– Jeg tror alle tiltak som kan gjøre prosessen med «prepping» av ski enklere vil være positivt. Det kan også være positivt for sporten, ikke bare økonomisk. Men det er viktig at Pierre er veldig tydelig på hvordan et tiltak skal gjennomføres. Før det er det vanskelig å være for eller mot, sier Stadheim.

Mignerey får også tilbakemeldinger om at slike grep vil handle om jobber for folk og at inntekter står på spill, selv om grunnpreparering av ski fortsatt vil kunne være avgjørende. Men Mignerey vil ha tematikken på bordet. Bjervig er åpen for diskusjon.

– Akkurat som i motorsport der mekanikere spiller en rolle, spiller smørerne en rolle i langrenn. Eliminerer man smøringen mener jeg personlig at man tar vekk litt av spenningsnivået og konkurranseelementet i idretten. Samtidig skal det ikke være begrensende faktor for enkelte utøvere fra mindre nasjoner at de ikke har samme ressurser som større apparat, sier Bjervig.

Publisert: 12.03.20 kl. 06:59

