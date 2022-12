TØFT PROGRAM: For Tiril Udnes Weng, her under 20 kilometeren i verdenscupen i Davos nylig, der hun ble nummer fem.

Sundby advarer Udnes Weng: − Det kommer en kostnad

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng (26) har gått alt denne sesongen. Nå fortsetter hun konkurransekjøret i Tour de Ski. Men går det an å forsvare og vinne den «gule trøya» og toppe formen til VM?

«Nei», mener Martin Johnsrud Sundby.

– De to tingene henger ikke sammen, sier den tidligere landslagsveteranen og Viaplay-eksperten til VG.

Han har fått spørsmål om Udnes Weng kan beholde den «gule trøya» – beviset på sammenlagtledelse i verdenscupen – og samtidig være i toppform i VM.

Han utdyper:

– Skal man sikte på den gule trøya så går man for å prestere helg etter helg. Det får konsekvenser dersom det er et reelt mål man vil slåss for. Man har blant annet ikke råd til å legge inn for mange friperioder. Det kommer en kostnad og det er at det er mye vanskeligere å klokke inn en VM-form.

EKSPERT: Martin Johnsrud Sundby, her under sitt siste VM i Oberstdorf i 2021.

Info Verdenscupen sammenlagt: Etter fire rennhelger så langt denne sesongen: 1. Tiril Udnes Weng, Norge 872 poeng

2. Jessie Diggins, USA: 738

3. Krista Pärmäkoski, Finland: 625

4. Frida Karlsson, Sverige: 588

5. Nadine Fähndrich, Sveits: 561

6. Katharina Hennig, Tyskland: 538

7. Anne Kjersti Kalvå, Norge: 492

8. Kerttu Niskanen, Finland: 490

9. Maja Dahlqvist, Sverige: 478

10. Victoria Carl, Tyskland: 450 Vis mer

For Udnes Weng hevder seg både på sprint og distanse. Hun har dermed gått alt som er av individuelle renn så langt denne sesongen.

Det er så godt som ingen i toppen av internasjonal damelangrenn som har hatt samme belastning.

Nå fortsetter hun konkurransekjøret med ni dager lange Tour de Ski.

– Det sitter langt inne å gi fra seg den gule trøya uten litt kamp. Jeg blir gira på å gå mye skirenn og kjempe om den, sier hun og fortsetter:

– Så avgjør Tour de Ski hva veien videre blir. Går det bra der og jeg er i posisjon, så sitter det langt inne å ikke kjempe for den, sier Udnes Weng til VG.

Info Programmet for Tour de Ski 2022/2023: I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km jaktstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Frida Karlsson, en av Udnes Wengs argeste rivaler på distanse, tok fri den siste verdenscuphelgen før jul.

Medaljekandidatene Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Johanna Hagström tar seg fri til Tour de Ski.

På det norske landslaget har for eksempel medaljekandidatene Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ikke i nærheten av samme belastning.

– Men mener du selv at det er sånn, at det handler om det ene eller det andre?

– Jeg tror ikke det, nødvendigvis. Men vil man sørge for at man med størst sannsynlighet lykkes i VM, så må man være kynisk. Det er heller ingen automatikk i at VM går til helvete hvis man går for den gule trøya.

Etter Tour de Ski følger fire rennhelger i verdenscupen før VM i Planica.

LANDSLAGSTRENER: Stig Rune Kveen, her avbildet tidligere denne sesongen.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier at Sundby har mye rett i det han sier.

– Han har sittet med gul trøye selv og prestert i mesterskap. Men vi må se an dette etter hvert nå. Vi får se i januar om vi skal være kyniske med tanke på totalbelastning.

– Det er VM som er hovedmålet, så får den gule trøya leve litt sitt eget liv på siden der. Det kan bli aktuelt med en rolig helg. Det er sånne vurderinger vi gjør underveis, sier Kveen.

For Viaplay-ekspert Sundby er det ingen tvil om hva han hadde valgt:

– Det er stort å gå med den gule trøya. Jeg håper hun får råd om å kjempe med nebb og klør. Nå har hun en reell mulighet til å vinne hele greia, sier han og fortsetter:

– Hun må gjøre kloke valg mellom helgene, bruke julen og friperiodene til rolig trening som pleier helsen, og være mentalt klar helg etter helg, sier Sundby.

Til det sier Udnes Weng at hun har tenkt i samme baner:

– At det kan hende at det er dette året hvor det er mulig. Neste år, hvor det ikke er noe mesterskap, vil flere kjempe om den. Det er ikke sikkert jeg klarer det denne sesongen, men jeg er enig i den tankegangen der.