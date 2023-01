FØRSTE PALLPLASS: Her jubler 34 år gamle Astrid Øyre Slind fra Oppdal for karrierens første pallplass i verdenscupen. Det skjedde på 20 km fellesstart i franske Les Rousses.

Astrid Øyre Slind om egen «gambling»: − Følte meg utstøtt

LES ROUSSES (VG) Da Astrid Øyre Slind (34) så Marcialonga på TV følte hun seg på feil sted til feil tid. Noen timer senere fikk hun betalt for det hun selv kaller «gambling».

– Det var merkelig å se på sendingen av Marcialonga. Det er der laget er, der jeg skulle vært og jeg følte meg utstøtt nesten, sier Slind og ler til VG.

– Men jeg ble motivert til å gå et bra renn her, ellers hadde det ikke vært verdt det, legger hun til.

Slind har de siste årene satset på langløp og har pekt seg ut som den beste langløperen sammen med svenske Ida Dahl.

Men denne sesongen har Team Aker Dæhlie-kvinnen også gått en del tradisjonell langrenn og fikk med seg en sterk 7. plass fra Tour de Ski sammenlagt.

Derfor valgte hun søndag bort Marcialonga (Magni Smedås vant) i et forsøk på å sikre VM-billett på tremil. Og med tredjeplass bak svenske Ebba Andersson og finske Kerttu Niskanen på 20 km fellesstart i verdenscupen, får hun gå i VM etter alle solemerker.

Nesten hver helg har hun måtte ta tøffe valg på om hun skal prøve å gå konkurranser i tradisjonell langrenn eller langløp – eller til og med begge deler.

– Man blir usikker på om det er vits å prøve når jeg var ganske langt fra et VM-uttak før jul. Jeg var ganske nære på å takke nei til Tour de Ski, men jeg klarte ikke å gjøre det og var plutselig i veldig god form. Men det er ikke lett å velge bort langløp når jeg vant de to siste rennene før Marcialonga, et av de største rennene, sier Slind.

SLO ØSTBERG: Astrid Øyre Slind rykket fra Ingvild Flugstad Østberg rett før mål i kampen om tredjeplassen.

– Du har ikke følt deg på feil sted denne helgen?

– Jojo, det har jeg følt lenge. Jeg har jo gått rundt her og trent, og tenkt på «shit, er det verdt det?».

– Hvordan har det vært å kombinere?

– Det har vært en travel vinter med kjempemye renn. Jeg har gamblet, ja. Det kan skjære seg på begge leirer, men nå har det gått bra og da er det verdt det, smiler Slind.

Planen foreløpig er å gå VM-tremila lørdag 4. mars og 90 km lange Vasaloppet dagen etter.

– Med pallplass i verdenscup blir man jo aktuell for landslagsplass, kan det være aktuelt?

– Tja. Så langt har jeg ikke tenkt. Det er en vurdering jeg tar etter sesongen, hva jeg går «all in» for og på hvilket lag. Jeg trives veldig godt på laget mitt nå, svarer Slind og lover et gjennomtenkt valg etter sesongen.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad mener hun hever Norges lag.

– Det er klart at i de løpene hun har sin spisskompetanse, styrker hun uten tvil et verdenscuplag, sier Svarstad.

Ingvild Flugstad Østberg, som ble fjerdekvinne i Les Rousses, ble litt forbauset da hun skjønte det var Slinds første pallplass i verdenscup.

– At hun tar den første i dag er veldig fortjent og kult. Så klart en energi-boost for Astrid og sterkt når hun egentlig har et annet fokusområde enn å gå verdenscup, sier Østberg.

– Bør Slind gå mer verdenscup når hun viser det hun gjør?

– Jeg vil tro det gir mersmak å komme på pallen, så har hun jo vist at hun kan dominere i langløp også. Så hun må vurdere selv, men hun har absolutt noe her å gjøre.