SISTE HAN GJORDE I VM: Harald Østberg Amundsen går her forbi tilskuerne på premieseremonien. Deretter satte han seg i bilen mot tyske München. Til høyre Hans Christer Holund, som skal gå førsteetappen.

VM-sølvvinner Amundsen om stafettvrakingen: − Brutalt

PLANICA (VG) I løpet av noen timer gikk Harald Østberg Amundsen (23) fra å ta VM-sølv til å bli vraket fra stafetten. Da dro han rett fra premieseremoni til flyplassen.

23-åringen fra Asker ble bare slått med fem sekunder av Simen Hegstad Krüger på onsdagens 15 kilometer fri. Etter løpet mente flere eksperter at han burde være inn på stafettlaget fredag. Men Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo ble foretrukket.

– Det er selvsagt brutalt å bli vraket når man tar sølv i VM. Men jeg har forståelse for at jeg er bak Krüger på den tredje etappen, sier Amundsen til VG.

Flere diskuterer valget om å gi Holund førsteetappen i klassisk. Hverken Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug eller Didriks Tønseths trener Trond Nystad forstår at han velges foran løpere som Tønseth, Sjur Røthe og Erik Valnes.

– Rent matematisk er det ingen som forstår det. Ingenting mot Holund, som er en kjempegod skiløper, og fortjener å få gå stafett. Men basert ut fra resultatene vi har sett i vinter, vil jeg tro både Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Erik Valnes føler seg forbigått, sier Nystad til VG.

Selv mener Amundsen at han ikke har klassiskresultater nok til å kunne gå en slik etappe.

– Det ble en veldig travel dag og selvsagt brutalt når det går så kort tid fra et utrolig godt løp i VM før man drar videre. Sånn er det i den norske troppen, svarer Amundsen.

Det var før medaljeseremonien rundt kl. 20.30 onsdag at Amundsen fikk beskjed om at han ikke ble funnet god nok til VM-stafetten. Da pakket han straks sammen på VM-hotellet, like over grensen til Italia, og dro på medaljeseremoni. Deretter ble han kjørt de fire timene til München i Tyskland.

Torsdag morgen gikk turen videre til Latvia, hvor Amundsen skal gå tre løp i Scan Cup (nivået under verdenscup) denne helgen. Målet er å vinne Scan Cup sammenlagt, som gir friplass på de resterende verdenscupløpene denne sesongen og rennene før jul neste sesong.

– Det ble en lang reise, men jeg er ved godt mot. Jeg hadde en fantastisk dag i går, både i konkurransen og med tanke på opplevelser. Så jeg satser på å få utnyttet formen min, sier Amundsen.

Billetten til Latvia var hele tiden klar, som en «plan B» dersom det ikke ble stafett.

– Jeg blir skuffet over ikke å gå stafett, men da avgjørelsen ble tatt måtte jeg bare prøve å flytte fokus. Potten i å vinne Scan Cup er enormt stor, sier Amundsen.

