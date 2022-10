KLAR FOR NY SESONG: Emil Iversen på samling på Sjusjøen i september. Om noen uker er det sesongstart på Beitostølen.

Iversen om langrenns-avtalen: − Sjokkerende strategi

Det er bare noen uker til det er på’n igjen. Langrennsløperne håper det blir mindre surr til vinteren.

Publisert: Nå nettopp

Det er seks uker til sesongstart i langrenn med nasjonal åpning på Beitostølen på NRK. Helgen etter er det verdenscupstart i Ruka på Viaplay. Deretter er det verdenscup i Lillehammer på TV 2. Deretter er det verdenscup på Beitostølen, som sendes på NRK. Før det fortsetter i Davos 17. og 18. desember i Davos, sendt på Viaplay.

OL-vinner fra 2018 Ragnhild Haga registrerer at seertallene har gått ned og at færre medier drar på pressetreff med langrennsløperne.

– Det er en utfordring. Jeg vet de jobber hardt med sosiale medier og en del andre tiltak for å få vist det man kan fra skiforbundets side. Så skal langrenn i VM 2023 og 2025 gå på NRK, heldigvis, sier Haga til VG.

I ITALIA: Ragnhild Haga på samling i Italia i september. Bare NTB møtte opp av norske medier.

For VM i Planica i februar og VM i Trondheim i 2025 har Viaplay solgt til NRK. Emil Iversen er regjerende verdensmester på femmila og tydelig på hva han mener om det.

– I fjor var det masse surr, TV 2 og NRK sendte noe, OL gikk på Discovery. I år blir det enklere sånn sett. Det blir mer Viaplay og så er det NRK i VM, sier Iversen og fortsetter:

– Det er jo en ganske sjokkerende strategi når Viaplay først har fått tak i langrenn, at de gir fra seg rosinen i pølsen. Å ha et mesterskap er det samme som å sikre seg mest mulig folk inn på den plattformen.

Emil Iversen mener Viaplay gir fra seg en enorm mulighet til å sikre seg mange seere.

– For oss er det bra, det blir nok gode TV-tall på NRK, men jeg synes det er en rar strategi når Viaplay gir fra seg den største muligheten til å presse folk til å gå inn der, sier Iversen.

Sportssjef i Viaplay Group Norge, Kristian Oma, vil ikke kommentere hvorfor de har solgt VM til NRK. Han mener langrenn nå få testet seg og hva de er verdt.

– Mitt tips er at langrennsløperne leverer resultater, og forstår at det er en ny tid som kommer. Nå får de testet seg i kommersielt landskap, og om det er bærekraftig, sier Oma til VG.

– Når dere selger det største i langrenn, VM, betyr det at dere egentlig ikke bryr dere om langrenn?

– Da hadde vi ikke investert i langrenn. Vi har tatt det på alvor, det har en stor kommersiell verdi for oss, svarer Oma.

SPORTSSJEF: Kristian Oma i NENT/Viaplay. De har nå rettighetene til Premier League.

I oktober kom rapporten fra Sponsor Insight om at langrenn stuper som sponsorobjekt fra 2. til 12. plass på to år. Tidligere i år har det knapt vært presse på medietreffene til langrennsdamene.

Harald Østberg Amundsen slo seg inn i sirkuset med VM-bronse på 15-kilometeren i 2021.

– Vi er veldig opptatt av synligheten for egen sport, og ønsker den størst mulig. Det er mange utfordringer: Enten om vi får snø under beina, konkurranser fra andre sporter og utøvere, samt rekruttering. Vi må ta TV-temaet på alvor og legge størst mulig innsats i å bygge sporten mest mulig, enten ved å underholde i sosiale medier eller å fortelle mer om livene våre, slik at flere får tilgang til oss, sier Amundsen til VG.

TRENER: Det er snart sesongstart for fra venstre: Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund, Emil Iversen og Sjur Røthe.

Didrik Tønseth som gjør comeback på landslaget denne sesongen. Han mener det er bra VM skal gå på NRK, men er ikke redd for kaos med langrenn i alle kanaler.

– Det er en kanal som er gode på sport og mange har. Vi er veldig glade for at det blir NRK. Men Viaplay-sendingene sist sesong var også veldig gode. Jeg ser bare at langrenn spres på flere plattformer. Det kan være en kjempeløsning langrenn skal være veldig glade for, sier Tønseth.

Hans Christer Holund tror langrenn lider under at det er vanskelig å bryte medievanene til folk.

– Selv om Viaplay viste renn i fjor, tror jeg de fleste forbinder langrenn med NRK en tidlig morgen, så jeg tror det er positivt at VM går der. NRK har sendt langrenn i så mange år, at folk forventer at det går der, sier Holund.

Sportssjef Espen Bjervig mistet sin største stjerne etter OL-sesongen, Therese Johaug la opp. Det samme gjorde sprintdronningen Maiken Caspersen Falla.

– Vi må gjøre oss mer dagsaktuelle. Slik at mediene ser verdien av å reise og møte oss. Det er noe vi prater om. Vi lever i en underholdningsverden. Noen er bedre på det enn andre, og noen har en mer interessant historie enn andre, sier Bjervig.

– Er grunnfjellet til langrenn, de som vil se langrenn uansett hvor det sendes, noen hundre tusen TV-seere ned fra NRK?

– Jeg vet ikke. Vi vil ha best mulig TV-tall. Jeg tror det blir en spennende vinter, så får vi gjøre så godt vi kan å levere kanonresultater, svarer Bjervig.

OL-vinner på lagsprint Erik Valnes fikk en telefon fra en nabo like før rennstart sist sesong.

– Det var en bonde nedenfor meg hjemme, som ringte meg 45 minutter før start i Tour de Ski i det ene løpet. Han spurte hvilken kanal det gikk på. Han er jo over 80 år, da. Det er egentlig litt komisk, men et godt eksempel. Han finner ikke frem. Han er jo interessert. Det er sikkert flere sånne, som sliter å finne frem, sier Valnes.