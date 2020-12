Kommentar

Nok tårer for Northug

Av Leif Welhaven

Petter Northug er dømt til syv måneders fengsel. Foto: DAVID ENGMO

Saken i sal 250 handlet ikke om at tilværelsen kan være tøff etter toppidretten, men om hvordan en nykter Petter Northug satte liv og helse i stor fare. Medfølelsen bør ikke få overskygge alvoret i atferden hans.

Det er både menneskelig og legitimt å uttrykke sympati med at Northug har slitt med seg selv etter at skikarrieren var over. En som har vært åpen om et narkotikaproblem og nå har klart å holde seg rusfri, fortjener både hjelp og anerkjennelse for å ha tatt tak.

Men disse aspektene har nok i for stor grad fått dominere den offentlige samtalen om Petter Northug i høst og vinter.

Den tidligere dommen for fyllekjøring kom mens han var aktiv, og kan ikke skrives på kontoen for hva som kan være vrient etter karrieren. Selv om hjelp og støtte for eks-toppidrettsstjerner selvsagt er viktig, er det essensielt å holde noen momenter hva gjelder den ferske saken adskilt:

Petter Northug skal for all del få behandling for rusproblemer og hjelp til å reise seg.

Han var dog ikke påvirket under de gjentatte tilfellene av livsfarlig kjøring i august, og da blir det feil å legge for stor vekt på behandlingsperspekivet i akkurat denne sammenhengen.

Det som ble grundig dokumentert i tingretten, er hvordan Petter Northug ikke tok lærdom av den forrige saken, til tross for alle offentlige løfter om anger, bot og bedring.

Alle minnene fra skikarrieren gjør at trønderen har en helt spesiell plass i folkesjelen. Men når vi skal se på valgene han helt bevisst tok denne sensommeren, bør godvilje begrunnet i medaljefangst eller stjernestatus være av begrenset interesse.

Hvor mange andre hadde fått så mye medfølelse om man hadde kjørt i 221 kilometer i timen i en 80-sone?

Hvem hadde blitt møtt med annet enn forargelse om man gjentatte ganger hadde filmet seg selv mens man villmannskjørte?

I retten kom det attpåtil frem at han hadde kommentert sin egen råkjøring med kommentatorstemme for å ydmyke andre bilister.

Da snakker vi om en grunnleggende mangel på respekt for andre trafikanter, og forhold som ikke kan unnskyldes med å ha havnet i feil miljø eller å ha behov for et kick. Med fare for å bli beskyldt for å være ufølsom, har det vel strengt tatt vært nok tårer for Northug nå.

Til Petter Northugs fordel skal det anføres at han la alle kort på bordene i retten. I en ordknapp forklaring var han tydelig på at det dreier seg om det han kalte «idiotiske hendelser».

Han valgte også å godta dommen på syv måneder, som etter all sannsynlighet medfører at han i motsetning til forrige gang fysisk må i fengsel.

Forsvarer Hallvard Helle forsøkte forgjeves å argumentere med en straff under grensen på seks måneder - som kunne åpnet for fotlenke.

Selvsagt er fengelsstraffen en ny belasning på en mann som har vært gjennom mye vondt, men samtidig er det verdt å minne om at Northug har alle muligheter til å få et godt liv.

Og før vi setter på «Petters jul» på Spotify, kan det være en idé å lese hva rettssaken i Oslo tingrett faktisk gikk ut på.